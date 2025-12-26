欧盟商业气候指数 (European Union Business Climate Indicator)
|低级别
|-0.66
|-0.43
|
-0.47
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-0.53
|
-0.66
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
商业气候指标(BCI) 评估了欧元区制造业每月的发展状况。这个指标是基于对行业主要代表的调查分析而得。欧元区抽样规模约为2万家公司，代表欧元区制造业的所有部门。每个国家的公司数量是根据某个特定国家对欧元区经济所做的贡献而选出的。
不同于基于三个值计算的工业信心指数，商业气候指标(BCI)是通过五个变量来计算的。整个计算包括对产量、国内消费和出口新订单的数量、过去三个月的库存和产量前景的调查结果。
受访者被要求对上述变量提供定性评估：即情况是否有所改善、恶化或保持不变。
商业气候指标是衡量欧元区制造业发展的一个指标。由于其广义性质，它反映了欧元区商业环境的相对图景。经济学家认为这是经济发展的综合指标之一。商业气候指标(BCI)的增长说明了制造业状况的改善，是生产产出的领先指标。投资者将指数增长解读为增加投资的信号。 指数变化通常对欧元报价有微弱和短期的影响。然而，指数图表的剧烈变动通常被视为经济状况变化的一个重要指标。
最后值:
真实值
预测值
"欧盟商业气候指数 (European Union Business Climate Indicator)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
