欧盟消费者信心指数 (European Union Consumer Confidence Index)
国家：
欧盟
EUR, 欧元
部门：
消费者
|低级别
|-14.6
|-14.4
|
-14.2
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-14.6
|
-14.6
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
消费者信心指标显示了消费者对欧元区经济活动的信任水平。该指数是根据对欧元区约2.4万家庭的调查每月计算得出的。每个国家参与的家庭数量是根据某个特定国家对欧元区经济所做的贡献而选出的。
消费者被要求提供一份为期一年的对国家和其家庭的经济状况展望。计算该指数作为对以下问题调查答案的总余额的算术平均值：
- 您对家庭在未来12个月的财务状况变化的预期？（更好、比较好、保持不变、不好、非常不好、不知道）
- 您对在未来12个月国家总体经济形势发展的预期？（更好、比较好、保持不变、不好、非常不好、不知道）
- 您对在未来12个月国内失业人口数量变化的预期？（快速增长、增长缓慢、保持不变、略有下降、急剧下降、不知道）
- 在接下来的12个月里，您能够存款的可能性？（很有可能、可能性不大、没有可能、不知道）。
因此，消费者信心指数反映了家庭对未来一年经济将如何发展的预期。调查结果经过协调并被汇编成欧元区的单一指数。
这个指标反映了基于当前经济形势的消费者的情绪。分析师将其视为衡量消费者活动的一个领先指标。消费者处于情绪状态好，信心十足时，指数增长，因此倾向于消费，这对欧元区经济产生有利影响。
指数增长可以被视为对欧元报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"欧盟消费者信心指数 (European Union Consumer Confidence Index)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
12月 2025 序言。
-14.6
-14.4
-14.2
11月 2025
-14.2
-14.2
-14.2
11月 2025 序言。
-14.2
-14.5
-14.2
10月 2025
-14.2
-14.2
-14.2
10月 2025 序言。
-14.2
-14.2
-14.9
9月 2025
-14.9
-14.9
-14.9
9月 2025 序言。
-14.9
-14.8
-15.5
8月 2025
-15.5
-15.5
-15.5
8月 2025 序言。
-15.5
-13.5
-14.7
7月 2025
-14.7
-14.7
-14.7
7月 2025 序言。
-14.7
-17.0
-15.3
6月 2025
-15.3
-15.3
-15.3
6月 2025 序言。
-15.3
-14.0
-15.2
5月 2025
-15.2
-15.2
5月 2025 序言。
-15.2
-17.0
-16.7
4月 2025
-16.7
-16.7
-16.7
4月 2025 序言。
-16.7
-14.5
-14.5
3月 2025
-14.5
-14.5
-14.5
3月 2025 序言。
-14.5
-14.1
-13.6
2月 2025
-13.6
-13.6
-13.6
2月 2025 序言。
-13.6
-14.2
-14.2
1月 2025
-14.2
-14.2
-14.2
1月 2025 序言。
-14.2
-14.4
-14.5
12月 2024
-14.5
-14.5
-14.5
12月 2024 序言。
-14.5
-13.6
-13.7
11月 2024
-13.7
-13.7
-13.7
11月 2024 序言。
-13.7
-12.6
-12.5
10月 2024
-12.5
-12.5
-12.5
10月 2024 序言。
-12.5
-12.4
-12.9
9月 2024
-12.9
-12.9
-12.9
9月 2024 序言。
-12.9
-12.6
-13.5
8月 2024
-13.5
-13.4
-13.4
8月 2024 序言。
-13.4
-12.5
-13.0
7月 2024
-13.0
-13.0
-13.0
7月 2024 序言。
-13.0
-13.0
-14.0
6月 2024
-14.0
-14.0
-14.0
6月 2024 序言。
-14.0
-13.7
-14.3
5月 2024
-14.3
-14.3
-14.3
5月 2024 序言。
-14.3
-14.1
-14.7
4月 2024
-14.7
-14.7
-14.7
4月 2024 序言。
-14.7
-13.6
-14.9
3月 2024
-14.9
-14.9
-14.9
3月 2024 序言。
-14.9
-14.6
-15.5
2月 2024
-15.5
-15.5
-15.5
2月 2024 序言。
-15.5
-17.2
-16.1
1月 2024
-16.1
-16.1
-16.1
1月 2024 序言。
-16.1
-14.1
-15.0
12月 2023
-15.0
-15.1
-15.1
12月 2023 序言。
-15.1
-17.0
-16.9
11月 2023
-16.9
-16.9
-16.9
