欧盟ZEW经济景气指标 (ZEW European Union Economic Sentiment Indicator)

国家：
欧盟
EUR, 欧元
源：
欧盟经济研究中心 (Centre for European Economic Research)
部门：
业务
中级别 33.7
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
16.0
33.7
下次发布 实际值 预测值
以前
ZEW经济景气指标是由欧盟经济研究中心（德国，曼海姆）基于大约350位来自银行、保险公司和公司财务部门的分析师的调查，每月计算而成。

专家们被要求对实际经济状况和六个月的经济预期进行评估，这些预期包括经济状况、通货膨胀率、短期和长期利率、股票市场、欧元对其他主要货币的汇率以及油价。德国、法国、意大利和整个欧元区的情况都是如此。该指标还用于美国、日本和英国计算。

参与调查的受访者提供了定性而非定量评估，即参数是否会增长、下降或保持不变。这个指数被计算为正预测值和负预测值之间的差额。例如，如果30%的受访者预计经济形势会好转，40%的人预计经济形势会恶化，那么ZEW经济景气指标将会达到-10。正值意味着持乐观态度的受访者的比例高于悲观受访者的比例，反之亦然。

这个指数反映了机构投资者的观点。指数增长意味着预期良好。这使得预测欧元区经济的投资增长。这可能对欧元报价产生积极的影响。

最后值:

真实值

预测值

"欧盟ZEW经济景气指标 (ZEW European Union Economic Sentiment Indicator)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
12月 2025
33.7
11月 2025
N/D
16.2
22.7
10月 2025
22.7
16.5
26.1
9月 2025
26.1
17.6
25.1
8月 2025
25.1
18.3
36.1
7月 2025
36.1
16.4
35.3
6月 2025
35.3
16.6
11.6
5月 2025
11.6
0.7
-18.5
4月 2025
-18.5
27.1
39.8
3月 2025
39.8
36.1
24.2
2月 2025
24.2
-5.3
18.0
1月 2025
18.0
39.0
17.0
12月 2024
17.0
-15.9
12.5
11月 2024
12.5
31.3
20.1
10月 2024
20.1
21.3
9.3
9月 2024
9.3
7.5
17.9
8月 2024
17.9
41.1
43.7
7月 2024
43.7
49.5
51.3
6月 2024
51.3
49.2
47.0
5月 2024
47.0
-0.8
43.9
4月 2024
43.9
6.0
33.5
3月 2024
33.5
25.0
2月 2024
25.0
22.7
1月 2024
22.7
23.0
12月 2023
23.0
8.0
13.8
11月 2023
13.8
-3.3
2.3
10月 2023
2.3
-7.2
-8.9
9月 2023
-8.9
-8.8
-5.5
8月 2023
-5.5
-11.1
-12.2
7月 2023
-12.2
-9.7
-10.0
6月 2023
-10.0
-1.5
-9.4
5月 2023
-9.4
8.2
6.4
4月 2023
6.4
19.8
10.0
3月 2023
10.0
23.2
29.7
2月 2023
29.7
-29.7
16.7
1月 2023
16.7
-61.5
-23.6
12月 2022
-23.6
-67.2
-38.7
11月 2022
-38.7
-67.0
-59.7
10月 2022
-59.7
-60.6
-60.7
9月 2022
-60.7
-52.0
-54.9
8月 2022
-54.9
-42.5
-51.1
7月 2022
-51.1
-32.8
-28.0
6月 2022
-28.0
-24.3
-29.5
5月 2022
-29.5
-41.0
-43.0
4月 2022
-43.0
0.2
-38.7
3月 2022
-38.7
49.3
48.6
2月 2022
48.6
38.4
49.4
1月 2022
49.4
26.4
26.8
12月 2021
26.8
23.5
25.9
11月 2021
25.9
26.1
21.0
