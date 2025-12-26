ZEW经济景气指标是由欧盟经济研究中心（德国，曼海姆）基于大约350位来自银行、保险公司和公司财务部门的分析师的调查，每月计算而成。

专家们被要求对实际经济状况和六个月的经济预期进行评估，这些预期包括经济状况、通货膨胀率、短期和长期利率、股票市场、欧元对其他主要货币的汇率以及油价。德国、法国、意大利和整个欧元区的情况都是如此。该指标还用于美国、日本和英国计算。

参与调查的受访者提供了定性而非定量评估，即参数是否会增长、下降或保持不变。这个指数被计算为正预测值和负预测值之间的差额。例如，如果30%的受访者预计经济形势会好转，40%的人预计经济形势会恶化，那么ZEW经济景气指标将会达到-10。正值意味着持乐观态度的受访者的比例高于悲观受访者的比例，反之亦然。

这个指数反映了机构投资者的观点。指数增长意味着预期良好。这使得预测欧元区经济的投资增长。这可能对欧元报价产生积极的影响。

