欧盟国内生产总值 (GDP) 季率q/q (European Union Gross Domestic Product (GDP) q/q)
欧盟
EUR, 欧元
GDP
国内生产总值季率q/q 反映了与上一季度相比，当前季度欧元区生产的全部商品和服务总值的变化。此计算不包含中间制造过程中所使用的商品和服务的价格。这个数据根据季节进行调整。欧元区的GDP是根据成员国的个体GDP来计算的。
基于GDP支出计算公式一般看起来是以下组成部分的总和：
- 个人消费支出
- 资本投资总额（投资于私营企业，例如设备投资）
- 政府开支（包括消费和投资）
- 净出口额（出口减去进口。该值可以为负数）
欧元区国家的国家总结中最重要的数据来源如下：
- 短期商业调查，提供销售和营业额、采购、库存、工人薪酬和就业、生产指数和零售销售的数据
- 对家庭在商品和服务方面的收入和支出的调查
- 价格统计（CPI、PPI、进出口价格指数、建筑成本指数）
- 对外贸易统计
- 来自行政部门的数据（政府收支、财务报表、纳税申报单、建筑许可证、就业数据等）。
GDP是衡量欧元区经济健康状况的关键指标。该指标的增长意味着经济增长和人口福利的增加。因此，GDP增长可能对欧元报价产生积极的影响。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025 序言。
0.2%
0.2%
0.1%
3 Q 2025 序言。
0.2%
0.2%
0.1%
2 Q 2025 序言。
0.1%
0.1%
0.6%
2 Q 2025 序言。
0.1%
0.3%
0.6%
1 Q 2025 序言。
0.3%
0.4%
0.2%
1 Q 2025 序言。
0.4%
0.0%
0.2%
4 Q 2024 序言。
0.1%
0.0%
0.4%
4 Q 2024 序言。
0.0%
0.4%
0.4%
3 Q 2024
0.4%
0.4%
3 Q 2024 序言。
0.4%
0.4%
0.2%
3 Q 2024 序言。
0.4%
0.0%
0.2%
2 Q 2024
0.2%
0.3%
2 Q 2024 序言。
0.3%
0.3%
0.3%
2 Q 2024 序言。
0.3%
0.2%
0.3%
1 Q 2024
0.3%
0.3%
0.3%
1 Q 2024 序言。
0.3%
0.3%
-0.1%
1 Q 2024 序言。
0.3%
0.1%
-0.1%
4 Q 2023
0.0%
0.0%
0.0%
4 Q 2023 序言。
0.0%
0.0%
0.0%
4 Q 2023 序言。
0.0%
-0.1%
-0.1%
3 Q 2023
-0.1%
-0.1%
-0.1%
3 Q 2023 序言。
-0.1%
-0.1%
-0.1%
3 Q 2023 序言。
-0.1%
0.2%
0.2%
2 Q 2023
0.1%
0.3%
0.3%
2 Q 2023 序言。
0.3%
0.3%
0.3%
2 Q 2023 序言。
0.3%
0.0%
0.0%
1 Q 2023
-0.1%
0.1%
0.1%
1 Q 2023 序言。
0.1%
0.1%
0.1%
1 Q 2023 序言。
0.1%
0.0%
0.0%
4 Q 2022
0.0%
0.1%
0.1%
4 Q 2022 序言。
0.1%
0.1%
0.1%
4 Q 2022 序言。
0.1%
0.2%
0.3%
3 Q 2022
0.3%
0.2%
0.2%
3 Q 2022 序言。
0.2%
0.2%
0.2%
3 Q 2022 序言。
0.2%
0.7%
0.8%
2 Q 2022
0.8%
0.6%
0.6%
2 Q 2022 序言。
0.6%
0.7%
0.7%
2 Q 2022 序言。
0.7%
0.4%
0.5%
1 Q 2022
0.6%
0.3%
0.3%
1 Q 2022 序言。
0.3%
0.2%
0.2%
1 Q 2022 序言。
0.2%
0.3%
0.3%
4 Q 2021
0.3%
0.3%
0.3%
4 Q 2021 序言。
0.3%
0.3%
0.3%
4 Q 2021 序言。
0.3%
2.2%
2.3%
3 Q 2021
2.2%
2.2%
2.2%
3 Q 2021 序言。
2.2%
2.2%
2.2%
3 Q 2021 序言。
2.2%
2.1%
2.1%
2 Q 2021
2.2%
2.0%
2.0%
2 Q 2021 序言。
2.0%
2.0%
2.0%
2 Q 2021 序言。
2.0%
-0.4%
-0.3%
