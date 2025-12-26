欧洲央行(ECB)家庭贷款年率y/y反映了与去年同期相比，在报告期内欧洲家庭贷款数量的变化。这一指标由欧洲央行发布，每年两次。每一次涵盖前两个季度的贷款。

家庭贷款包括购房贷款和消费信贷。此外，还包括向私营企业家提供贷款，这些贷款没有反映在非金融公司的贷款中。欧盟家庭贷款指数是根据各国分别收集的数据而编制。基础数据包括当前未偿贷款，对此，欧洲国家之间没有统一的标准。

该指标是根据欧元区货币金融机构向欧洲央行报告的数据和欧洲央行自2003年以来进行的银行贷款调查计算得出的。这项调查对公司和家庭银行贷款的供求情况，提供见解。除了实际放贷量外，调查还涉及信贷条款、贷款审批标准和拒绝比例。所得数据用于货币政策措施的各种决策制定过程，特别是在金融危机时期。

贷款数据一方面是衡量家庭可持续性的重要指标，另一方面也反映了货币政策。该数值增加或超出预期数值可能会刺激经济和欧元。因此，低于预期的数值被视为对欧盟货币有负面影响。

最后值: