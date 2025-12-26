工业信心指标描述了当前对欧盟制造业企业发展的评估，以及对下一季度的预期。这个指标是基于对行业主要代表的调查分析而得。欧元区抽样规模约为2万家公司，代表欧元区制造业的所有部门。每个国家的公司数量是根据某个特定国家对欧元区经济所做的贡献而选出的。

它不同于类似的商业气候指标，因为它考虑的是三个变量而不是五个变量：

当前订单总数（更充足、充足或不足）；

目前库存（非常多、当季正常值、非常少）；

未来三个月的产量（生产预期增长、下降或保持不变）。

该指数根据季节调整。受访者被要求对上述变量提供定性评估，而非定量评估。

工业信心指标是衡量欧元区生产部门发展的一个指标。由于其广义性质，它反映了欧元区商业环境的相对图景。经济学家认为这是经济发展的综合指标之一。商业气候指标(BCI)的增长说明了制造业状况的改善，是生产产出的领先指标。投资者将指数增长解读为增加投资的信号。

指数变化通常对欧元报价有微弱和短期的影响。然而，指数图表的剧烈变动通常被视为经济状况变化的一个重要指标。

最后值: