借助边际贷款工具，各国央行向符合国家和欧盟标准的国家银行提供合格资产的隔夜流动性。根据欧洲央行标准，符合条件的资产是具有与国家金融市场和银行体系特别相关且符合某些资格准则的可销售债务工具和资产。

银行可以在央行持有资产时将资产转让以换取货币，然后再进行转移，或者以隔夜信贷担保的形式接收货币。因此，到期日始终是工作日。

支付的利息基于欧洲央行预先设定的利率（每六周设定一次）。欧洲央行(ECB)还可以根据所追求的目标及其一般货币政策考虑，随时更改甚至暂停准入。

欧洲央行(ECB)还为银行提供另外两种流动性管理工具，并设定适用的利率：主要再融资业务，即：欧洲央行(ECB)向银行提供的为期一周的贷款以及存款便利，即：银行可以在欧洲央行隔夜存款的资金。

通常认为较低的利率将刺激经济和欧元。

最后值: