工业生产指数年率y/y反映了与去年同月相比，指定月份制造业商品和工业活动的产量。增长率是以季节性调整的参数为基础。指数计算包括制造业，矿产业和公共事业。建筑业不包括在内。

这个指数反映了不同行业的附加值变化。这意味着，在不同生产阶段公司所获得的价格必须从总价格中扣除，以防止重复计算生产。在实际情况中，从不同的来源收集生产数据，包括降低营业额、实体生产数据、原材料和能源的中间消耗、劳动力投入等。大多数情况下，基本指数计算基于输出的总值。

该指数以2010年为基准期，2010年的工业生产指数被设定为100。 工业生产指数是欧元区短期经济统计的最重要指标之一。分析人士使用这个指数来评估经济发展的早期变化，以及预测欧元区的GDP（国民生产总值）。

该指标的增长可以对欧元报价产生积极的影响。

