欧洲央行(ECB) M3 货币供应年率y/y (European Central Bank (ECB) M3 Money Supply y/y)
|低级别
|N/D
|2.6%
|
2.8%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
货币供应量是最重要的经济变量之一。尽管没有统一的定义，但始终根据可用性进行分类，下一个级别较高的类别包括所有较低的类别。欧洲央行(ECB)将第一类货币总量M0定义为流通货币，即硬币和纸币；M1定义为M0加上活期账户资金（按需支付），M2定义为M1加上最长2年定期存款和最多可3个月赎回的储蓄存款，最后M3为M2加上货币市场基金股票或证券，以及最长期限2年的回购协议和债务证券。在这些不同的货币总量中，M3最为重要，因为它稳定性最高。例如，如果仅储蓄利率发生变化，则重新部署M1和M2，但M3保持不变。
通常，假定货币供应量M3的增长与通货膨胀、经济增长和收入之间呈正向关系。这意味着M3货币供应量不足，会对其他三个经济变量具有负面影响。因此，M3增加应对货币产生积极影响，因为收入和通货膨胀也将因此增加。
最后值:
真实值
预测值
"欧洲央行(ECB) M3 货币供应年率y/y (European Central Bank (ECB) M3 Money Supply y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
