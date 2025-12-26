货币供应量是最重要的经济变量之一。尽管没有统一的定义，但始终根据可用性进行分类，下一个级别较高的类别包括所有较低的类别。欧洲央行(ECB)将第一类货币总量M0定义为流通货币，即硬币和纸币；M1定义为M0加上活期账户资金（按需支付），M2定义为M1加上最长2年定期存款和最多可3个月赎回的储蓄存款，最后M3为M2加上货币市场基金股票或证券，以及最长期限2年的回购协议和债务证券。在这些不同的货币总量中，M3最为重要，因为它稳定性最高。例如，如果仅储蓄利率发生变化，则重新部署M1和M2，但M3保持不变。

通常，假定货币供应量M3的增长与通货膨胀、经济增长和收入之间呈正向关系。这意味着M3货币供应量不足，会对其他三个经济变量具有负面影响。因此，M3增加应对货币产生积极影响，因为收入和通货膨胀也将因此增加。

