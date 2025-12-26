经济景气指标是每月根据五个市场信心指数计算得出的，这五个市场信心指数包括：工业信心指标 (40%)，服务业信心指标 (30%)，消费者信心指标 (20%)，建筑业信心指标(5%)以及真实贸易信心指标(5%)。结果计算中指数的权重是根据两个标准确定的：该行业的代表性及其在GDP计算中所占比重。

该指标的所有组成部分都是根据主要行业代表调查的因素分析计算得出的。欧元区抽样规模约为5.5万家公司，代表欧元区制造业的所有部门，以及欧元区的2.4万个家庭。每个国家的公司和家庭的数量是根据某个特定国家对欧元区经济所做的贡献而选出的。

公司评估当前业务条件（订单数量、生产产出、库存、消费者活动），并提供未来三个月的展望。受访的家庭评估他们的个人财务状况、储蓄的可能性、就业情况以及欧元区（国家）经济的总体状况。

该指数进行季节性调整。受访者被要求对上述变量提供定性评估（即情况是否有所改善、恶化或保持不变）。

这个指标用于评估欧元区当前的经济情况，预测其未来的发展情况。经济景气指标的增长表明，无论是在工业层面还是在消费者层面，情况都有所改善。这可能会使欧元报价出现短期增长。

最后值: