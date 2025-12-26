自2003年5月以来，欧盟委员会一直通过企业家商业调查收集有关欧元区、欧盟(EU)和欧盟国家企业家对通货膨胀的认知和预期的直接量化信息。它涉及企业家对通货膨胀的观点，其与政策目的有关，特别是因为它们更易获得并提供有关经济主体期望的信息。

常规生产者价格指数（也称为PPI）仅衡量当前生产者价格的通货膨胀，而不包括未来的通货膨胀。尽管10万多家公司的主观评估数据存在偏差，但此误差可以在一定程度上通过数学方式加以修正，使得调查数据对于欧盟的经济监督和监测经济货币联盟经济前景和候选国经济发展，必不可少。它们被用于半年度经济预测和周期性发展分析（例如确定转折点），并被包括欧洲央行(ECB)和经合组织(OECD)在内的多个不同委员会服务机构使用。

调查数据在每月的上半月收集，并在该月的最后一天发布。对于当前和预期价格走势的两个问题，仅可限于6个答案：强势、温和或小幅上涨、平稳、下跌或不清楚。

所公布数据的影响在很大程度上取决于当前的经济环境。过高的通货膨胀率可能会促使欧洲央行提高利率，进而导致欧元升值。然而，在经济困难时期，通货膨胀上升可能会进一步加剧经济衰退，从而使货币贬值。

最后值: