经常账户是一个国家国际收支的重要组成部分。国际收支系统地记录了在规定期限（通常为一年）内居民与非居民之间的所有经济交易。一方面，经常账户显示国际收支流量是否增加，国际收支是否出现顺差或逆差。这些是经济的重要指标，也是欧盟的重要指标。

经常账户差额包括其他四个差额：贸易差额（商品进出口）、服务差额（旅游，运输和保险交易服务）、转移差额（雇员，国际组织向其他国家或从其他国家的汇款，发展援助 ）和收入差额（工资，薪金，利息和股息）。

这意味着，与最全面的国际收支平衡表相比，这个平衡表不包括资本进出口的现金流，以及黄金和外汇储备的波动。因此，欧盟经常账户提供的是有关对外经济关系的有意义的信息。

经常账户顺差增加了净外部资产，并导致以资本帐户外部资产增加形式的资本出口增加。一些经济学家将其解释为经济疲软的信号，而另一些人则认为这表示经济走强。当然，在经常账户逆差的情况下，情况恰恰相反。此外，长期不断加剧的外部失衡被视为金融危机的根源。

这些数字根据季节和日历日通过调整收入和支出而进行调整，即通过间接方式（也按国家/地区）显示明显的季节模式。

然而，通常超出预期的数值将被视为对欧元有利，而低于预期的数值则被视为对欧元不利。

最后值: