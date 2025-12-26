欧盟建造产出量年率y/y (European Union Construction Output y/y)
国家：
欧盟
EUR, 欧元
部门：
业务
|低级别
|0.5%
|-2.3%
|
-0.4%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-1.0%
|
0.5%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
建筑产出量 y/y 显示了指定月份与去年同月相比，欧元区建筑业的产量和活动。这个计算包括私人和土木工程的建筑（例如桥梁、公共建筑等）。这个指标是基于经季节因素调整的数字。此外，这个值也经过通货膨胀调整。 由于对建筑数量的准确描述存在问题，因此该指数是根据几个指标来衡量的：
- 建筑企业的生产能力（最佳选项，最能反映建筑产量）
- 建筑企业的营业额（这个计算包括补贴，但不包括增值税）
- 员工参与
- 使用的建筑材料
- 行政数据，例如建筑许可证的发布
尽管近年来欧洲经济活动的建筑业的相对份额有所下降，但在成员国的经济中，建筑业仍然是非常重要的产业。在欧元区GDP计算中，建筑产出占了很大比重，并与工业生产指数一起被用于对欧元区经济活动的初步评估。 建筑产出数据也可以被解读为房地产市场活动的领先指标。
指标增长可以被视为对欧元报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"欧盟建造产出量年率y/y (European Union Construction Output y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
0.5%
-2.3%
-0.4%
9月 2025
-0.3%
0.0%
1.0%
8月 2025
0.1%
4.4%
0.7%
7月 2025
3.2%
1.5%
1.8%
6月 2025
1.7%
0.6%
3.6%
5月 2025
2.9%
3.5%
4.7%
4月 2025
3.0%
0.3%
-1.3%
3月 2025
-1.1%
-0.5%
-0.6%
2月 2025
0.2%
0.8%
0.1%
1月 2025
0.0%
-1.7%
0.8%
12月 2024
-0.1%
-0.2%
0.3%
11月 2024
1.4%
1.3%
0.0%
10月 2024
0.2%
-1.8%
-2.0%
9月 2024
-1.6%
-2.4%
-2.5%
8月 2024
-2.5%
-1.4%
-2.3%
7月 2024
-2.2%
0.3%
-1.3%
6月 2024
1.0%
-0.9%
-2.1%
5月 2024
-2.4%
-0.3%
-1.5%
4月 2024
-1.1%
-0.4%
-0.7%
3月 2024
0.1%
-0.6%
-1.8%
2月 2024
-0.4%
0.0%
-0.3%
1月 2024
0.8%
2.8%
12月 2023
1.9%
-0.9%
-1.9%
11月 2023
-2.2%
-0.1%
-0.7%
10月 2023
-0.7%
1.2%
0.7%
9月 2023
-0.3%
1.3%
0.0%
8月 2023
-0.1%
1.4%
1.2%
7月 2023
1.0%
1.5%
-0.8%
6月 2023
-0.3%
1.7%
0.3%
5月 2023
0.1%
1.8%
0.4%
4月 2023
0.2%
2.0%
-0.7%
3月 2023
-1.5%
2.2%
2.1%
2月 2023
2.3%
2.4%
0.5%
1月 2023
0.9%
2.6%
-0.6%
12月 2022
-1.3%
2.8%
1.6%
11月 2022
1.3%
3.0%
1.9%
10月 2022
2.2%
3.0%
0.9%
9月 2022
1.0%
3.0%
2.0%
8月 2022
2.3%
8.8%
2.1%
7月 2022
1.5%
15.2%
1.3%
6月 2022
0.1%
-0.4%
2.3%
5月 2022
2.9%
-9.9%
2.8%
4月 2022
3.0%
-9.6%
3.4%
3月 2022
3.3%
-3.4%
8.9%
2月 2022
9.4%
15.3%
4.4%
1月 2022
4.1%
-2.5%
0.2%
12月 2021
-3.9%
4.0%
0.4%
11月 2021
0.5%
2.3%
3.6%
10月 2021
4.4%
1.1%
2.0%
9月 2021
1.5%
5.4%
-2.6%
