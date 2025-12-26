欧盟工业生产指数月率m/m (European Union Industrial Production m/m)
|中级别
|0.8%
|0.1%
|
0.2%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-0.3%
|
0.8%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
工业生产指数 m/m 用来衡量指定月份与上月相比，制造业商品和工业活动的产量。相对于上一月份的增长率是以季节性调整的参数为基础。指数计算包括制造业，矿产业和公共事业。建筑业不包括在内。
这个指数反映了不同行业的附加值变化。这意味着，在不同生产阶段公司所获得的价格必须从总价格中扣除，以防止重复计算生产。在实际情况中，从不同的来源收集生产数据，包括降低营业额、实体生产数据、原材料和能源的中间消耗、劳动力投入等。大多数情况下，基本指数计算基于输出的总值。
该指数以2010年为基准期，2010年的工业生产指数被设定为100。 工业生产指数是欧元区短期经济统计的最重要指标之一。分析人士使用这个指数来评估经济发展的早期变化，以及预测欧元区的GDP（国民生产总值）。
该指标的增长可以对欧元报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"欧盟工业生产指数月率m/m (European Union Industrial Production m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
