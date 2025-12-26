劳动力成本指数年率y/y反映了与去年同季度相比，指定季度雇主支付的每小时劳动成本的变化。这是名义上计算的指数，并不考虑通货膨胀的因素。它是作为一个员工的劳动成本与劳动生产率的比率来计算的（定义为每一个雇员的GDP）。

指数计算包括员工的固定工资和其他费用。工资支出包括：直接工资、奖金和津贴（包括货币和实物）、未使用的休假日、实物成本（餐饮、茶叶、燃料、公司汽车）。其他支出包括雇主的社会贡献、就业税、伤残抚恤金、养老金支付等。

劳动力成本不包括职业培训费用、工作服装和工具支出，以及招聘成本。

该指数的计算是基于综合来自欧元区雇主调查的管理数据和信息。统计评估的程序是额外提供的。在指数计算中，单个成员国的权重是根据其相对于欧元区其他成员国的劳动力成本所占的比例来确定的。

该指标可以评估通货膨胀，并预测消费者支出的增长。劳动力成本是通货膨胀的一个重要潜在指标。这一指标受到经济学家的密切关注，因为它被用于准备欧元区的货币政策。它在经济分析中也是非常重要的。劳动力增长被视为对欧元报价有利。

