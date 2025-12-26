欧洲央行(ECB)私营企业贷款年率y/y (European Central Bank (ECB) Private Sector Loans y/y)
国家：
欧盟
EUR, 欧元
部门：
货币
|低级别
|N/D
|3.1%
|
2.8%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
向消费者和企业发放的新增银行贷款是欧洲央行目标之一，即通货膨胀的重要组成部分。与货币供应量M3相比，新增贷款提供更多且不同的信息。衡量银行发放给消费者和企业的新增贷款。然而，这意味着该数字水平受到消费者和企业的影响，并在很大程度上取决于有关各方的经济状况：银行是否做好发放贷款的准备以及以什么条件提供贷款；并且客户是否有投资理由并准备接受贷款条款的风险。尽管欧洲央行(ECB)可以控制利率和其他措施，例如最低准备金利率，但有时这对杠杆贷款并无帮助，从而间接地导致通货膨胀。
该数值增加或超出预期数值通常会刺激经济和欧元。
最后值:
真实值
预测值
"欧洲央行(ECB)私营企业贷款年率y/y (European Central Bank (ECB) Private Sector Loans y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
N/D
3.1%
2.8%
9月 2025
2.8%
2.6%
2.8%
8月 2025
2.8%
2.6%
2.8%
7月 2025
2.8%
3.1%
3.0%
6月 2025
3.0%
2.8%
2.8%
5月 2025
2.8%
2.8%
2.8%
4月 2025
2.7%
2.7%
2.6%
3月 2025
2.6%
2.7%
2.4%
2月 2025
2.5%
2.6%
2.3%
1月 2025
2.3%
2.2%
2.0%
12月 2024
2.0%
1.4%
1.5%
11月 2024
1.5%
1.6%
1.7%
10月 2024
1.6%
1.6%
1.6%
9月 2024
1.6%
1.5%
1.5%
8月 2024
1.6%
1.3%
1.3%
7月 2024
1.3%
1.0%
1.1%
6月 2024
1.1%
0.9%
0.8%
5月 2024
0.8%
1.4%
0.9%
4月 2024
0.9%
1.3%
0.8%
3月 2024
0.8%
0.3%
0.7%
2月 2024
0.7%
1.0%
0.4%
1月 2024
0.4%
1.1%
0.5%
12月 2023
0.5%
0.9%
0.4%
11月 2023
0.4%
0.4%
0.4%
10月 2023
0.4%
0.0%
0.2%
9月 2023
0.3%
0.1%
0.7%
8月 2023
0.6%
1.0%
1.6%
7月 2023
1.6%
1.3%
2.0%
6月 2023
2.0%
2.3%
2.8%
5月 2023
2.8%
2.8%
3.3%
4月 2023
3.3%
3.2%
3.9%
3月 2023
3.8%
3.8%
4.3%
2月 2023
4.3%
4.2%
4.9%
1月 2023
4.9%
4.6%
5.4%
12月 2022
5.3%
5.9%
6.2%
11月 2022
6.3%
6.3%
6.5%
10月 2022
6.5%
7.2%
7.0%
9月 2022
6.9%
7.0%
6.8%
8月 2022
6.7%
6.6%
6.3%
7月 2022
6.3%
6.5%
6.2%
6月 2022
6.1%
6.3%
5.6%
5月 2022
5.7%
5.3%
5.3%
4月 2022
5.3%
4.4%
4.6%
3月 2022
4.7%
5.0%
4.8%
2月 2022
4.8%
5.0%
4.6%
1月 2022
4.6%
4.0%
4.2%
12月 2021
4.1%
3.6%
3.7%
11月 2021
3.7%
3.3%
3.4%
10月 2021
3.4%
3.1%
3.2%
9月 2021
3.2%
3.0%
3.0%
