欧盟经常账n.s.a. (European Union Current Account n.s.a.)
|低级别
|N/D
|
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
经常账户是一个国家国际收支的重要组成部分。国际收支系统地记录了在规定期限（通常为一年）内居民与非居民之间的所有经济交易。一方面，经常账户显示国际收支流量是否增加，国际收支是否出现顺差或逆差。这些是经济的重要指标，也是欧盟的重要指标。
经常账户差额包括其他四个差额：贸易差额（商品进出口）、服务差额（旅游，运输和保险交易服务）、转移差额（雇员，国际组织向其他国家或从其他国家的汇款，发展援助 ）和收入差额（工资，薪金，利息和股息）。
这意味着，与最全面的国际收支平衡表相比，这个平衡表不包括资本进出口的现金流，以及黄金和外汇储备的波动。因此，欧盟经常账户提供的是有关对外经济关系的有意义的信息。
经常账户顺差增加了净外部资产，并导致以资本帐户外部资产增加形式的资本出口增加。一些经济学家将其解释为经济疲软的信号，而另一些人则认为这表示经济走强。在经常账户逆差的情况下，情况恰恰相反。此外，长期不断加剧的外部失衡被视为金融危机的根源。
这些数字并没有根据季节和日历日进行调整，因此显示典型的季节模式。
然而，通常超出预期的数值将被视为对欧元有利，而低于预期的数值则被视为对欧元不利。
最后值:
真实值
预测值
"欧盟经常账n.s.a. (European Union Current Account n.s.a.)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件