就业变化季率q/q显示了与上一季度相比，指定季度欧元区本地企业雇佣的人口数量变化。该指标的计算包括了所有就业类型：全职、兼职、季节性就业和临时工作、自主创业等。它还包括无报酬的就业（如在家族制造公司就业的家族成员）。

该指标计算收集了所有欧盟成员国的数据。收集信息的依据是人口普查、就业和所得税登记、生产活动调查等。

就业变化是一个重要的宏观调控指标。它可以评估欧元区的劳动力市场状况。欧盟经济健康的其他关键指标也是以该指标为基础来计算的。例如，对就业变化和GDP变化的平行评估提供了生产率的指标。与雇员获得的薪酬数据相结合，就业变化提供单位劳动力成本。在增加值计算中也使用了就业数据。

经济学家可能会解释与预测消费者活动有关的就业变化数据。越来越多的就业表明，人口收入将会增长，这可能会导致消费者活动的增加。人们将会支出更多。这可以预测通货膨胀增长并达到目标水平。所以，就业变化通常被视为对欧元报价有利。

