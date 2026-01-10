欧盟就业人数变化季率q/q (European Union Employment Change q/q)
|低级别
|0.1%
|0.2%
|
0.1%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.2%
|
0.1%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
就业变化季率q/q显示了与上一季度相比，指定季度欧元区本地企业雇佣的人口数量变化。该指标的计算包括了所有就业类型：全职、兼职、季节性就业和临时工作、自主创业等。它还包括无报酬的就业（如在家族制造公司就业的家族成员）。
该指标计算收集了所有欧盟成员国的数据。收集信息的依据是人口普查、就业和所得税登记、生产活动调查等。
就业变化是一个重要的宏观调控指标。它可以评估欧元区的劳动力市场状况。欧盟经济健康的其他关键指标也是以该指标为基础来计算的。例如，对就业变化和GDP变化的平行评估提供了生产率的指标。与雇员获得的薪酬数据相结合，就业变化提供单位劳动力成本。在增加值计算中也使用了就业数据。
经济学家可能会解释与预测消费者活动有关的就业变化数据。越来越多的就业表明，人口收入将会增长，这可能会导致消费者活动的增加。人们将会支出更多。这可以预测通货膨胀增长并达到目标水平。所以，就业变化通常被视为对欧元报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"欧盟就业人数变化季率q/q (European Union Employment Change q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
