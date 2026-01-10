欧盟就业水平 (European Union Employment Level)
国家：
欧盟
EUR, 欧元
部门：
劳动力
|中级别
|172.049 M
|
171.840 M
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
172.049 M
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
就业水平显示欧盟就业人数。就业人口是指15岁以上的人口，即在上一周至少从事有报酬的工作一小时，以及有工作但因病、休假、罢工等原因缺勤的人。欧盟统计局公布季度和年度就业数据。
该指标是根据欧盟劳动力调查计算得出。这项调查是在私人住户中进行，不包括集体住户，如长期护理院、寄宿楼、养老院等。调查的主要目的是将人口分为三个相互独立的群体：就业人口、失业人口和非从事经济活动人口（学生、退休人员和家庭主妇）。
除了一般就业水平和就业率外，欧洲统计局还分别公布男女就业统计数据以及基于年龄的离职情况。
就业水平的变化直接影响到家庭收入，从而影响到人口的购买力。因此，较高的指标数值被视为对欧元报价有利。
最后值:
真实值
"欧盟就业水平 (European Union Employment Level)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025 序言。
172.049 M
171.840 M
2 Q 2025 序言。
171.695 M
171.536 M
1 Q 2025 序言。
171.791 M
171.266 M
4 Q 2024 序言。
171.166 M
170.981 M
3 Q 2024 序言。
170.877 M
170.571 M
2 Q 2024 序言。
170.184 M
169.809 M
1 Q 2024
169.861 M
169.842 M
1 Q 2024 序言。
169.842 M
169.323 M
4 Q 2023
167.534 M
167.479 M
4 Q 2023 序言。
167.479 M
168.734 M
3 Q 2023
168.734 M
168.720 M
3 Q 2023 序言。
168.720 M
168.252 M
2 Q 2023
168.462 M
168.494 M
2 Q 2023 序言。
168.494 M
168.162 M
1 Q 2023
168.181 M
167.817 M
1 Q 2023 序言。
167.817 M
165.063 M
4 Q 2022
165.042 M
165.073 M
4 Q 2022 序言。
165.073 M
164.488 M
3 Q 2022
164.500 M
164.475 M
3 Q 2022 序言。
164.475 M
164.105 M
2 Q 2022
164.098 M
163.413 M
2 Q 2022 序言。
163.413 M
162.978 M
1 Q 2022
162.875 M
162.551 M
1 Q 2022 序言。
162.551 M
161.799 M
4 Q 2021
161.858 M
161.758 M
4 Q 2021 序言。
161.758 M
160.976 M
3 Q 2021
160.974 M
160.758 M
3 Q 2021 序言。
160.758 M
159.269 M
2 Q 2021
158.953 M
158.447 M
2 Q 2021 序言。
158.447 M
157.683 M
1 Q 2021
157.619 M
157.441 M
1 Q 2021 序言。
157.441 M
157.972 M
4 Q 2020
157.948 M
157.927 M
4 Q 2020 序言。
157.927 M
157.389 M
3 Q 2020
157.387 M
157.346 M
3 Q 2020 序言。
157.346 M
155.893 M
2 Q 2020
155.597 M
155.895 M
2 Q 2020 序言。
155.895 M
160.439 M
1 Q 2020
160.371 M
160.363 M
1 Q 2020 序言。
160.363 M
160.756 M
4 Q 2019
160.746 M
160.585 M
4 Q 2019 序言。
160.585 M
160.148 M
3 Q 2019
160.128 M
160.170 M
3 Q 2019 序言。
160.170 M
159.956 M
2 Q 2019
160.006 M
159.930 M
2 Q 2019 序言。
159.930 M
159.555 M
1 Q 2019
159.500 M
