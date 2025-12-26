澳大利亚生产者物价指数(PPI)年率y/y反映了与去年同季度相比，报告季度澳大利亚国内生产的商品和服务价格的变化。该指数从生产者角度反映了价格的变动情况。

该评估解释了基准价格（生产者因公司出售产品或服务而收取的金额，考虑到所有折扣、税前费用和其他支付）。每个指数组成部分的权重比例都是固定的，取决于其对一般评估的贡献。产品清单和权重定期更新，以确保它们在澳大利亚经济中仍然代表供应商的活动。

生产者物价指数(PPI)是一个相对指标。它反映了与基准年相关的价格变化。大部分价格类别的基准年设定在2011/12，但有一些例外：一些商品类别的PPI是根据2012/2013和2015/2016期间计算的。基年的指数基准设为100。因此，如果指数值为110点，这意味着与基准期相比，价格上涨了10%。

PPI反映了商品和服务的产出价格，因而也是消费通货膨胀的领先指标。反过来，消费通货膨胀是影响国家经济和金融体系发展的一个重要因素。此外，澳大利亚储备银行也可以在采用利率决策时，分析通货膨胀指数的行为。

因此，经济学家和分析师密切关注PPI动态，以预测澳大利亚元报价的走势。PPI增长通常意味着对澳元有利。

最后值: