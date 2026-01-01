澳大利亚薪资价格指数季率q/q表示了与上一季度相比报告季度公共部门和私营企业的平均薪资水平的变化。

WPI衡量的是不受工作质量或数量变化影响的加班的变化。该计算方法为劳动力市场结构变化的影响提供了保护。

该指数是根据对约3,000家澳大利亚企业的调查结果而计算的。大约有18,000个匹配的工作是由所选中的雇主来确定薪资的。该调查涵盖了私营企业和公共部门就业机构，但从事农业、林业或渔业的企业、雇工家庭和他国使馆除外。WPI反映了雇主的目标人群的数据，排除国防部门工作、非公司企业所有者和其他人士。这个指数包含了全职、兼职、永久和临时工作。

薪资价格指数考虑了不受加班费、奖金和津贴影响的员工的支付。消极因素（罚款）也被排除在计算之外。该指数是根据某个参考期计算的（目前参考期为2008/2009）。

薪资价格指数是消费者支出的领先指标。此外，它也是根据薪资衡量通货膨胀压力的重要指标之一。因此，澳大利亚储备银行将WPI作为评估货币政策有效性的首选数据源之一。

该指标数值增长可能对澳大利亚元报价产生积极的影响。

