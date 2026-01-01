澳大利亚房屋贷款月率m/m (Australia Home Loans m/m)
|低级别
|4.7%
|4.3%
|
2.2%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|2.6%
|
4.7%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
澳大利亚房屋贷款月率m/m指标衡量的是报告月份与上月相比批准建房和购房贷款的数量变化。该指标只包括自有住宅房屋贷款，不包括转售或租赁。
该指标包含报告月份银行以及非银行信贷机构批准的贷款。这类机构包括：银行、建筑协会、信贷联盟和信用合作社、保险公司、一般政府企业、养老金基金、通过中介向借款人提供资金的批量出借方以及注册的金融公司。
参与计算的数据来自于银行、信用合作社、建筑协会以及注册的金融公司向国家机构提交的报告。报告表格为此包含了专门的字段。来自其他信贷机构的数据由澳大利亚统计局直接收集。
该指数根据季节进行调整，仅反映了住房贷款市场活动变化的客观原因。例如，复活节可能影响三月和四月的评估。
较高的房屋贷款表示房地产市场发展利好，也说明了人口对国民经济的信心增加：人们接受贷款是因为他们对未来的收入有信心。因此，该指数增长可能对澳大利亚元的报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"澳大利亚房屋贷款月率m/m (Australia Home Loans m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
