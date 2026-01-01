澳大利亚房屋贷款月率m/m指标衡量的是报告月份与上月相比批准建房和购房贷款的数量变化。该指标只包括自有住宅房屋贷款，不包括转售或租赁。

该指标包含报告月份银行以及非银行信贷机构批准的贷款。这类机构包括：银行、建筑协会、信贷联盟和信用合作社、保险公司、一般政府企业、养老金基金、通过中介向借款人提供资金的批量出借方以及注册的金融公司。

参与计算的数据来自于银行、信用合作社、建筑协会以及注册的金融公司向国家机构提交的报告。报告表格为此包含了专门的字段。来自其他信贷机构的数据由澳大利亚统计局直接收集。

该指数根据季节进行调整，仅反映了住房贷款市场活动变化的客观原因。例如，复活节可能影响三月和四月的评估。

较高的房屋贷款表示房地产市场发展利好，也说明了人口对国民经济的信心增加：人们接受贷款是因为他们对未来的收入有信心。因此，该指数增长可能对澳大利亚元的报价产生积极的影响。

