澳大利亚投资住房贷款月率m/m (Australia Investment Housing Loans m/m)
国家：
澳大利亚
AUD, 澳元
部门：
房屋
|低级别
|17.6%
|
2.6%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
17.6%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
澳大利亚投资住房贷款月率m/m衡量的是报告月份与上月相比批准投资建房和购房贷款的数量变化。
该指标包含报告月份银行以及非银行信贷机构批准的贷款。这类机构包括：银行、建筑协会、信贷联盟和信用合作社、保险公司、一般政府企业、养老金基金、通过中介向借款人提供资金的批量出借方以及注册的金融公司。
参与计算的数据来自于银行、信用合作社、建筑协会以及注册的金融公司向国家机构提交的报告。报告表格为此包含了专门的字段。来自其他信贷机构的数据由澳大利亚统计局直接收集。
该指数根据季节进行调整，仅反映了投资住房贷款市场活动变化的客观原因。例如，复活节可能影响三月和四月的评估。
较高的投资住房贷款表示房地产市场发展利好。此外，较高的数值也说明了企业对国民经济的信心增强：企业准备接受贷款是因为他们对未来的效益有信心。因此，该指数增长可能对澳大利亚元的报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
"澳大利亚投资住房贷款月率m/m (Australia Investment Housing Loans m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
9月 2025
17.6%
2.6%
6月 2025
1.4%
-0.1%
3月 2025
-0.3%
-2.5%
12月 2024
-2.9%
8.3%
9月 2024
-1.0%
1.8%
8月 2024
1.4%
5.1%
7月 2024
5.4%
1.1%
6月 2024
2.7%
-1.3%
5月 2024
-1.3%
5.3%
4月 2024
5.6%
4.4%
3月 2024
3.8%
2.5%
2月 2024
1.2%
-0.8%
1月 2024
-2.6%
-1.6%
12月 2023
-1.3%
1.4%
11月 2023
1.9%
4.9%
10月 2023
5.0%
2.8%
9月 2023
2.0%
1.7%
8月 2023
1.6%
-0.3%
7月 2023
-0.1%
1.3%
6月 2023
2.6%
5.9%
5月 2023
6.2%
-0.2%
4月 2023
-0.9%
3.4%
3月 2023
3.7%
-0.6%
2月 2023
-0.5%
-3.0%
1月 2023
-6.0%
-4.3%
12月 2022
-4.4%
-3.5%
11月 2022
-3.6%
-2.3%
10月 2022
-2.2%
-3.5%
9月 2022
-6.0%
-4.8%
8月 2022
-4.8%
-11.2%
7月 2022
-11.2%
-6.3%
6月 2022
-6.3%
0.9%
5月 2022
0.9%
-4.8%
4月 2022
-4.8%
2.5%
3月 2022
2.9%
-1.1%
2月 2022
-1.8%
6.1%
1月 2022
6.1%
2.4%
12月 2021
2.4%
3.8%
11月 2021
3.8%
1.1%
10月 2021
1.1%
1.4%
9月 2021
1.4%
1.5%
8月 2021
1.5%
1.8%
7月 2021
1.8%
0.7%
6月 2021
0.7%
13.3%
5月 2021
13.3%
2.1%
4月 2021
2.1%
14.3%
3月 2021
12.7%
4.5%
2月 2021
4.5%
9.4%
1月 2021
9.4%
8.2%
12月 2020
8.2%
6.0%
