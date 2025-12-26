澳大利亚储备银行(RBA)削减平均居民消费价格指数(CPI)季率q/q反映了与上一季度相比，报告季度商品和服务价格的加权平均百分比的变化。指数计算中不包括消费者篮子元素中15%的最小价格变化和15%的最大价格变化。消费者通货膨胀是根据剩余部分来评估的。

这是评估核心通货膨胀的另一种方法。这种“削减”的基本原理是，某些商品的价格有时会出现非常大或非常小的变化。这可能会对所有价格变化的常规平均值产生重大影响。然而，这些变化并不代表其他商品和服务的价格变化。此外，在CPI篮子中占有较大权重的支出项目可能会增加平均值的波动性。出于上述所有原因，这些“noise”项目被排除在抽样数据计算之外。

对CPI计算的这种修改由澳大利亚储备银行来提出。澳大利亚储备银行(RBA)管理委员会需要对消费通货膨胀进行最客观的评估。反过来，消费通货膨胀也被认为是澳大利亚储备银行(RBA)利率变化的主要因素之一。

削减平均CPI指数的增加可能对澳大利亚元报价产生积极的影响。

最后值: