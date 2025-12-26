澳大利亚出口物价指数季率q/q (Australia Export Price Index q/q)
澳大利亚出口物价指数季率q/q是衡量报告季度与上一季度相比澳大利亚出口和再出口商品价格的变动的指标。商品以其在国家出口中的重要地位为基础参与指标计算。
出口物价指数被用作编制国家贸易统计数据的平减指数。经济学家使用该指数来预测短期通胀。这个指数还被用于评估贸易流结构的变化。
这个指数对澳大利亚元报价的影响也与通货膨胀的评估密切相关。总体来说，这一指标的增长意味着对本国货币有利。出口物价的增长表示国家贸易活动增长，可被视为对澳元报价有利。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
-0.9%
0.2%
-4.5%
2 Q 2025
-4.5%
0.3%
2.1%
1 Q 2025
2.1%
0.4%
3.6%
4 Q 2024
3.6%
0.3%
-4.3%
3 Q 2024
-4.3%
0.0%
-5.9%
2 Q 2024
-5.9%
8.1%
-2.1%
1 Q 2024
-2.1%
2.0%
5.6%
4 Q 2023
5.6%
4.0%
-3.1%
3 Q 2023
-3.1%
-12.5%
-8.5%
2 Q 2023
-8.5%
7.8%
1.6%
1 Q 2023
1.6%
1.9%
-0.9%
4 Q 2022
-0.9%
6.7%
-3.6%
3 Q 2022
-3.6%
9.6%
10.1%
2 Q 2022
10.1%
19.7%
14.6%
1 Q 2022
18.0%
3.7%
3.5%
4 Q 2021
3.5%
-0.5%
6.2%
3 Q 2021
6.2%
3.0%
13.2%
2 Q 2021
13.2%
1.2%
11.2%
1 Q 2021
11.2%
0.8%
5.5%
4 Q 2020
5.5%
-1.3%
-5.1%
3 Q 2020
-5.1%
0.3%
-2.4%
2 Q 2020
-2.4%
-1.5%
2.7%
1 Q 2020
2.7%
-6.8%
-5.2%
4 Q 2019
-5.2%
-5.4%
1.3%
3 Q 2019
1.3%
-0.5%
3.8%
2 Q 2019
3.8%
0.1%
4.5%
1 Q 2019
4.5%
-0.8%
4.4%
4 Q 2018
4.4%
8.2%
3.7%
3 Q 2018
3.7%
-12.7%
1.9%
2 Q 2018
1.9%
3.9%
4.9%
1 Q 2018
4.9%
-6.5%
2.8%
4 Q 2017
2.8%
-8.0%
-3.0%
3 Q 2017
-3.0%
-5.7%
2 Q 2017
-5.7%
9.4%
1 Q 2017
9.4%
12.4%
4 Q 2016
12.4%
3.5%
3 Q 2016
3.5%
1.4%
2 Q 2016
1.4%
-4.7%
1 Q 2016
-4.7%
-5.4%
4 Q 2015
-5.4%
0.0%
3 Q 2015
0.0%
-4.4%
2 Q 2015
-4.4%
-0.8%
1 Q 2015
-0.8%
0.0%
4 Q 2014
0.0%
-3.9%
3 Q 2014
-3.9%
-7.9%
2 Q 2014
-7.9%
3.6%
1 Q 2014
2.8%
-0.5%
4 Q 2013
-0.5%
4.2%
3 Q 2013
4.2%
-0.3%
2 Q 2013
-0.3%
2.8%
