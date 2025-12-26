经济日历部分

澳大利亚居民消费价格指数(CPI)季率q/q (Australia Consumer Price Index (CPI) q/q)

澳大利亚
AUD, 澳元
澳大利亚统计局 (Australian Bureau of Statistics)
价格
澳大利亚居民消费价格指数(CPI)季率q/q是反映报告季度与上一季度相比从消费者角度得出的商品和服务价格的变动指标。

CPI反映了基于大都市家庭的平均支出的固定篮子价格变化。固定篮子由多种商品和服务组成，其占家庭支出的比重较大。篮子内容根据对8个大城市的8000个家庭的抽样调查来确定的。在篮子内的位置根据权重的重要性排列。篮子目前由11个组来组成，例如食品和非酒精饮料、医疗健康、服装和鞋帽等，还分为33个子组（例如：水果和蔬菜、鞋类、医疗和牙科服务）和87个支出类别（水果、啤酒、牙科服务等）。

零售价格的数据来自各种渠道（超市、酒店、商店、汽车经销店、服务行业公司）和在线商店。CPI计算的价格包括所有税收。CPI通过约900,000价格数据集，按季度进行计算。

CPI不是绝对指标，而是一个相对指标。它反映了与基准年相关的价格变化（目前为2011/12年度）。基年的指数基准设为100。因此，如果指数值为110点，这意味着与基准期相比，价格上涨了10%。

政府和经济学家使用该指数来评估澳大利亚经济的通货膨胀。消费通货膨胀是影响国家经济和金融体系发展的一个重要因素。此外，澳大利亚储备银行也可以在采用利率决策时，分析居民消费价格指数的行为。因此，该指数增长可能对澳大利亚元的报价产生积极的影响。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
4 Q 2025
N/D
1.3%
1.3%
3 Q 2025
1.3%
0.9%
0.7%
2 Q 2025
0.7%
0.5%
0.9%
1 Q 2025
0.9%
0.2%
0.2%
4 Q 2024
0.2%
0.6%
0.2%
3 Q 2024
0.2%
1.0%
1.0%
2 Q 2024
1.0%
0.8%
1.0%
1 Q 2024
1.0%
0.9%
0.6%
4 Q 2023
0.6%
1.6%
1.2%
3 Q 2023
1.2%
1.7%
0.8%
2 Q 2023
0.8%
2.0%
1.4%
1 Q 2023
1.4%
2.0%
1.9%
4 Q 2022
1.9%
1.7%
1.8%
3 Q 2022
1.8%
1.5%
1.8%
2 Q 2022
1.8%
0.8%
2.1%
1 Q 2022
2.1%
0.5%
1.3%
4 Q 2021
1.3%
0.3%
0.8%
3 Q 2021
0.8%
-0.4%
0.8%
2 Q 2021
0.8%
-0.5%
0.6%
1 Q 2021
0.6%
0.0%
0.9%
4 Q 2020
0.9%
1.3%
1.6%
3 Q 2020
1.6%
-1.6%
-1.9%
2 Q 2020
-1.9%
0.1%
0.3%
1 Q 2020
0.3%
0.1%
0.7%
4 Q 2019
0.7%
0.5%
0.5%
3 Q 2019
0.5%
0.6%
0.6%
2 Q 2019
0.6%
0.4%
0.0%
1 Q 2019
0.0%
0.4%
0.5%
4 Q 2018
0.5%
0.3%
0.4%
3 Q 2018
0.4%
0.4%
0.4%
2 Q 2018
0.4%
0.2%
0.4%
1 Q 2018
0.4%
0.4%
0.6%
4 Q 2017
0.6%
0.4%
0.6%
3 Q 2017
0.6%
0.2%
2 Q 2017
0.2%
0.5%
1 Q 2017
0.5%
0.5%
4 Q 2016
0.5%
0.7%
3 Q 2016
0.7%
0.4%
2 Q 2016
0.4%
-0.2%
1 Q 2016
-0.2%
0.4%
4 Q 2015
0.4%
0.5%
3 Q 2015
0.5%
0.7%
2 Q 2015
0.7%
0.2%
1 Q 2015
0.2%
0.2%
4 Q 2014
0.2%
0.5%
3 Q 2014
0.5%
0.5%
2 Q 2014
0.5%
0.6%
1 Q 2014
0.6%
0.8%
4 Q 2013
0.8%
1.2%
3 Q 2013
1.2%
0.4%
12
导出报告

