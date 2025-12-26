澳大利亚生产者物价指数(PPI)季率 q/q (Australia Producer Price Index (PPI) q/q)
|中级别
|1.0%
|1.0%
|
0.7%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.9%
|
1.0%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
澳大利亚生产者物价指数(PPI)季率q/q反映了与上一季度相比报告季度国内生产的商品价格的变化。该指数从生产者角度反映了价格的变动情况。
该评估解释了基准价格（生产者因公司出售产品或服务而收取的金额，考虑到所有折扣、税前费用和其他支付）。每个指数组成部分的权重比例都是固定的，取决于其对一般评估的贡献。产品清单和权重定期更新，以确保它们在澳大利亚经济中仍然代表供应商的活动。
生产者物价指数(PPI)是一个相对指标。它反映了与基准年相关的价格变化。大部分价格类别的基准年设定在2011/12，但有一些例外：一些商品类别的PPI是根据2012/2013和2015/2016期间计算的。基年的指数基准设为100。因此，如果指数值为110点，这意味着与基准期相比，价格上涨了10%。
PPI反映了商品和服务的产出价格，因而也是消费通货膨胀的领先指标。反过来，消费通货膨胀是影响国家经济和金融体系发展的一个重要因素。此外，澳大利亚储备银行也可以在采用利率决策时，分析通货膨胀指数的行为。
因此，经济学家和分析师密切关注PPI动态，以预测澳大利亚元报价的走势。PPI增长通常意味着对澳元有利。
最后值:
真实值
预测值
"澳大利亚生产者物价指数(PPI)季率 q/q (Australia Producer Price Index (PPI) q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
