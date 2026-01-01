经济日历部分

经济日历

国家

澳大利亚薪资价格指数年率y/y (Australia Wage Price Index y/y)

国家：
澳大利亚
AUD, 澳元
源：
澳大利亚统计局 (Australian Bureau of Statistics)
部门：
价格
低级别 3.4% 3.3%
3.4%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
3.5%
3.4%
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

澳大利亚薪资价格指数年率y/y表示了与去年同季度相比报告季度公共部门和私营企业的平均薪资水平的变化。

WPI衡量的是不受工作质量或数量变化影响的加班的变化。该计算方法为劳动力市场结构变化的影响提供了保护。

该指数是根据对约3,000家澳大利亚企业的调查结果而计算的。大约有18,000个匹配的工作是由所选中的雇主来确定薪资的。该调查涵盖了私营企业和公共部门就业机构，但从事农业、林业或渔业的企业、雇工家庭和他国使馆除外。WPI反映了雇主的目标人群的数据，排除国防部门工作、非公司企业所有者和其他人士。这个指数包含了全职、兼职、永久和临时工作。

薪资价格指数考虑了不受加班费、奖金和津贴影响的员工的支付。消极因素（罚款）也被排除在计算之外。该指数是根据某个参考期计算的（目前参考期为2008/2009）。

薪资价格指数是消费者支出的领先指标。此外，它也是根据薪资衡量通货膨胀压力的重要指标之一。因此，澳大利亚储备银行将WPI作为评估货币政策有效性的首选数据源之一。

该指标数值增长可能对澳大利亚元报价产生积极的影响。

最后值:

真实值

预测值

"澳大利亚薪资价格指数年率y/y (Australia Wage Price Index y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
3.4%
3.3%
3.4%
2 Q 2025
3.4%
2.9%
3.4%
1 Q 2025
3.4%
2.8%
3.2%
4 Q 2024
3.2%
3.4%
3.6%
3 Q 2024
3.5%
4.1%
4.1%
2 Q 2024
4.1%
3.7%
4.1%
1 Q 2024
4.1%
4.6%
4.2%
4 Q 2023
4.2%
3.1%
4.1%
3 Q 2023
4.0%
3.2%
3.6%
2 Q 2023
3.6%
3.9%
3.7%
1 Q 2023
3.7%
3.1%
3.4%
4 Q 2022
3.3%
3.4%
3.2%
3 Q 2022
3.1%
2.6%
2.6%
2 Q 2022
2.6%
2.3%
2.4%
1 Q 2022
2.4%
2.0%
2.3%
4 Q 2021
2.3%
2.4%
2.2%
3 Q 2021
2.2%
1.9%
1.7%
2 Q 2021
1.7%
1.3%
1.5%
1 Q 2021
1.5%
1.5%
1.4%
4 Q 2020
1.4%
1.2%
1.4%
3 Q 2020
1.4%
1.7%
1.8%
2 Q 2020
1.8%
2.1%
2.2%
1 Q 2020
2.1%
2.0%
2.2%
4 Q 2019
2.2%
2.2%
2.2%
3 Q 2019
2.2%
2.3%
2.3%
2 Q 2019
2.3%
2.5%
2.3%
1 Q 2019
2.3%
2.2%
2.3%
4 Q 2018
2.3%
2.3%
2.3%
3 Q 2018
2.3%
2.2%
2.1%
2 Q 2018
2.1%
2.1%
2.0%
1 Q 2018
2.1%
2.2%
2.1%
4 Q 2017
2.1%
2.0%
2.0%
3 Q 2017
2.0%
1.9%
1.9%
2 Q 2017
1.9%
1.9%
1 Q 2017
1.9%
1.9%
4 Q 2016
1.9%
1.9%
3 Q 2016
1.9%
2.1%
2 Q 2016
2.1%
2.1%
1 Q 2016
2.1%
2.2%
4 Q 2015
2.2%
2.3%
3 Q 2015
2.3%
2.3%
2 Q 2015
2.3%
2.3%
1 Q 2015
2.3%
2.5%
4 Q 2014
2.5%
2.6%
3 Q 2014
2.6%
2.6%
2 Q 2014
2.6%
2.6%
1 Q 2014
2.6%
2.6%
4 Q 2013
2.6%
2.7%
3 Q 2013
2.7%
2.9%
2 Q 2013
2.9%
3.2%
12
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码