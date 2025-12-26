经济日历部分

经济日历

国家

澳大利亚失业率 (Australia Unemployment Rate)

国家：
澳大利亚
AUD, 澳元
源：
澳大利亚统计局 (Australian Bureau of Statistics)
部门：
劳动力
中级别 4.3% 4.4%
4.3%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
4.3%
4.3%
下次发布 实际值 预测值
以前
澳大利亚失业率是失业人口与劳动人口总数之间的百分比。在指标计算中，过去四周内积极寻找工作但不能马上开始工作的人口被定义为失业人口。无论这个人是否领取失业救济金，都被纳入失业率计算范围。

该指标是根据每月人口调查计算的。这项调查是基于大约26000个私人住宅的抽样数据，约占15岁及以上的澳大利亚公民的0.32%。这项调查不包括永久国防部队的成员、驻海外政府的外交人员、在澳大利亚的海外居民以及驻扎在澳大利亚的非澳大利亚国防部队的成员。

该指标是评估澳大利亚劳动力市场状况最常用的指标比率。这也是衡量国家经济发展状况的重要指标之一。它不是预测指标。它的增长或下降是经济形势变化的实际结果。

澳大利亚储备银行将失业率用作决定当前利率的重要参数之一。失业率越低，对本国经济健康状况的评估就越乐观。相反，失业率增长则会对澳大利亚元的报价产生负面影响。

最后值:

真实值

预测值

"澳大利亚失业率 (Australia Unemployment Rate)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
4.3%
4.4%
4.3%
10月 2025
4.3%
4.4%
4.5%
9月 2025
4.5%
4.3%
4.3%
8月 2025
4.2%
4.2%
4.2%
7月 2025
4.2%
4.2%
4.3%
6月 2025
4.3%
4.0%
4.1%
5月 2025
4.1%
4.0%
4.1%
4月 2025
4.1%
4.0%
4.1%
3月 2025
4.1%
4.0%
4.0%
2月 2025
4.1%
4.1%
4.1%
1月 2025
4.1%
4.1%
4.0%
12月 2024
4.0%
4.1%
3.9%
11月 2024
3.9%
4.2%
4.1%
10月 2024
4.1%
4.2%
4.1%
9月 2024
4.1%
4.2%
4.1%
8月 2024
4.2%
4.1%
4.2%
7月 2024
4.2%
4.1%
4.1%
6月 2024
4.1%
4.0%
4.0%
5月 2024
4.0%
4.0%
4.1%
4月 2024
4.1%
4.0%
3.9%
3月 2024
3.8%
3.9%
3.7%
2月 2024
3.7%
4.1%
4.1%
1月 2024
4.1%
3.9%
3.9%
12月 2023
3.9%
3.7%
3.9%
11月 2023
3.9%
3.6%
3.8%
10月 2023
3.7%
3.6%
3.6%
9月 2023
3.6%
3.9%
3.7%
8月 2023
3.7%
3.6%
3.7%
7月 2023
3.7%
3.4%
3.5%
6月 2023
3.5%
3.8%
3.5%
5月 2023
3.6%
3.8%
3.7%
4月 2023
3.7%
3.3%
3.5%
3月 2023
3.5%
3.5%
3.5%
2月 2023
3.5%
3.9%
3.7%
1月 2023
3.7%
3.6%
3.5%
12月 2022
3.5%
3.2%
3.5%
11月 2022
3.4%
3.3%
3.4%
10月 2022
3.4%
3.6%
3.5%
9月 2022
3.5%
3.6%
3.5%
8月 2022
3.5%
3.2%
3.4%
7月 2022
3.4%
3.4%
3.5%
6月 2022
3.5%
3.8%
3.9%
5月 2022
3.9%
3.6%
3.9%
4月 2022
3.9%
4.1%
3.9%
3月 2022
4.0%
4.4%
4.0%
2月 2022
4.0%
4.1%
4.2%
1月 2022
4.2%
3.6%
4.2%
12月 2021
4.2%
4.3%
4.6%
11月 2021
4.6%
5.5%
5.2%
10月 2021
5.2%
4.7%
4.6%
