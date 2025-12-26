经济日历部分

经济日历

国家

澳大利亚储备银行(RBA)利率决策 (Reserve Bank of Australia (RBA) Interest Rate Decision)

国家：
澳大利亚
AUD, 澳元
源：
澳大利亚储备银行 (Reserve Bank of Australia)
部门：
货币
高级别 3.60%
3.60%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
3.60%
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

澳大利亚储备银行(RBA)利率决策是影响澳大利亚元报价的最重要的经济事件之一。该决策由澳大利亚储备银行(RBA)董事会采纳。

决定国家货币政策的董事会会议，每年举行11次（每月一次，除了1月之外）。董事会成员研究当前的经济状况（包括内部议程和世界经济状况，以及影响金融和经济状况的主要事件），讨论当前货币政策并就货币政策措施和利率进行投票。

董事会利率决策会在该会议之后公布。

RBA可能会降息以帮助通货膨胀上升到目标水平。相反，如果通胀超过目标水平，澳大利亚储备银行(RBA)将试图使澳大利亚元升值，进而提高利率（除了一系列其他复杂措施之外）。

因此，澳大利亚储备银行(RBA)的每个利率决策都会直接影响AUD的报价（尤其是利率变化时）。加息决策通常会使AUD报价的升值。

最后值:

真实值

"澳大利亚储备银行(RBA)利率决策 (Reserve Bank of Australia (RBA) Interest Rate Decision)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3.60%
3.60%
3.60%
3.60%
3.60%
3.60%
3.60%
3.85%
3.85%
3.85%
3.85%
3.85%
3.85%
4.10%
4.10%
4.10%
4.10%
4.35%
4.35%
4.35%
4.35%
4.35%
4.35%
4.35%
4.35%
4.35%
4.35%
4.35%
4.35%
4.35%
4.35%
4.35%
4.35%
4.35%
4.35%
4.35%
4.35%
4.10%
4.10%
4.10%
4.10%
4.10%
4.10%
4.10%
4.10%
4.10%
4.10%
3.85%
3.85%
3.60%
3.60%
3.60%
3.60%
3.35%
3.35%
3.10%
3.10%
2.85%
2.85%
2.60%
2.60%
2.35%
2.35%
1.85%
1.85%
1.35%
1.35%
0.85%
0.85%
0.35%
0.35%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
12345
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码