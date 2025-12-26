澳大利亚储备银行(RBA)利率决策 (Reserve Bank of Australia (RBA) Interest Rate Decision)
国家：
澳大利亚
AUD, 澳元
部门：
货币
|高级别
澳大利亚储备银行(RBA)利率决策是影响澳大利亚元报价的最重要的经济事件之一。该决策由澳大利亚储备银行(RBA)董事会采纳。
决定国家货币政策的董事会会议，每年举行11次（每月一次，除了1月之外）。董事会成员研究当前的经济状况（包括内部议程和世界经济状况，以及影响金融和经济状况的主要事件），讨论当前货币政策并就货币政策措施和利率进行投票。
董事会利率决策会在该会议之后公布。
RBA可能会降息以帮助通货膨胀上升到目标水平。相反，如果通胀超过目标水平，澳大利亚储备银行(RBA)将试图使澳大利亚元升值，进而提高利率（除了一系列其他复杂措施之外）。
因此，澳大利亚储备银行(RBA)的每个利率决策都会直接影响AUD的报价（尤其是利率变化时）。加息决策通常会使AUD报价的升值。
