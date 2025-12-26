经济日历部分

澳大利亚营建资本支出季率q/q (Australia Building Capital Expenditure q/q)

国家：
澳大利亚
AUD, 澳元
源：
澳大利亚统计局 (Australian Bureau of Statistics)
部门：
业务
低级别 2.1% 0.5%
0.3%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
澳大利亚营建资本支出季率q/q反映了报告季度与上一季度相比，有关营建及构筑建筑业的私有资本支出情况。这个指标是根据澳大利亚统计局从代表国民经济不同部门的9, 000家私营企业的调查数据计算得出的（根据普遍接受的分类）。

以下部门排除在计算之外：农业、林业、渔业、教育、健康卫生、养老保险基金等。各单位、政府部门和其他国家机构的支出也被排除在计算之外。

调查的抽样数据中不包括只有少量员工的企业：这些企业被认为对国家建筑资本支出的影响很小。抽样数据每季度进行一次审查：停止业务活动的企业被排除在调查之外，而新公司会纳入其中。

该调查涵盖了新建筑和技术结构、修建和重建、工程通信和其他类型的固定资产。此外，该计算还包括道路、桥梁、码头、港口、铁路、管道等建设。

资本支出的增长是商业发展的一个标志。因此，该指标可以间接衡量中期和长期经济活动的增长。其近期描述则与建筑审批和澳大利亚建筑指数有关。这些指标的增长可以被视为对建筑行业有利，而建筑行业反过来又对GDP做出重大贡献。

指标增长可能对澳大利亚元产生积极的影响。

最后值:

真实值

预测值

"澳大利亚营建资本支出季率q/q (Australia Building Capital Expenditure q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
2.1%
0.5%
0.3%
2 Q 2025
0.2%
2.5%
1.0%
1 Q 2025
0.9%
2.7%
1.0%
4 Q 2024
0.2%
1.3%
1.9%
3 Q 2024
1.1%
-3.5%
-3.3%
2 Q 2024
-3.8%
-0.3%
0.4%
1 Q 2024
-0.9%
0.0%
1.3%
4 Q 2023
1.5%
0.6%
0.1%
3 Q 2023
0.7%
1.5%
4.4%
2 Q 2023
3.5%
-0.4%
3.2%
1 Q 2023
1.3%
8.4%
5.3%
4 Q 2022
3.6%
-2.8%
2.3%
3 Q 2022
0.5%
-0.3%
-2.0%
2 Q 2022
-2.5%
-0.5%
-0.6%
1 Q 2022
-1.7%
-0.6%
3.7%
4 Q 2021
2.2%
-0.4%
1.0%
3 Q 2021
-0.2%
-1.0%
4.2%
2 Q 2021
4.6%
-1.9%
3.5%
1 Q 2021
3.8%
-2.1%
1.6%
4 Q 2020
0.7%
-2.2%
-3.6%
3 Q 2020
-3.7%
-1.8%
-5.0%
2 Q 2020
-4.4%
-1.0%
-1.1%
1 Q 2020
-1.1%
-2.0%
-5.2%
4 Q 2019
-5.9%
0.3%
2.5%
3 Q 2019
2.7%
-9.2%
-3.0%
2 Q 2019
-3.3%
0.4%
-1.9%
1 Q 2019
-2.8%
13.6%
2.5%
4 Q 2018
3.2%
-5.0%
-3.0%
3 Q 2018
-2.8%
0.4%
-1.3%
2 Q 2018
-3.9%
-1.9%
-0.9%
1 Q 2018
-1.3%
-0.8%
-1.1%
4 Q 2017
-2.1%
2.8%
1.7%
3 Q 2017
1.2%
-6.4%
0.4%
2 Q 2017
-0.6%
1.4%
1 Q 2017
0.7%
-1.5%
4 Q 2016
-4.1%
-3.6%
3 Q 2016
-5.7%
-11.3%
2 Q 2016
-10.6%
-8.7%
1 Q 2016
-7.9%
1.9%
4 Q 2015
1.2%
-8.3%
3 Q 2015
-9.8%
-5.2%
2 Q 2015
-5.6%
-6.7%
1 Q 2015
-6.5%
-2.8%
4 Q 2014
-2.6%
-0.9%
3 Q 2014
-1.9%
2.3%
2 Q 2014
2.0%
-4.6%
1 Q 2014
-7.4%
-2.2%
4 Q 2013
-3.5%
5.4%
3 Q 2013
6.3%
2.8%
2 Q 2013
7.1%
-4.2%
