澳大利亚营建资本支出季率q/q反映了报告季度与上一季度相比，有关营建及构筑建筑业的私有资本支出情况。这个指标是根据澳大利亚统计局从代表国民经济不同部门的9, 000家私营企业的调查数据计算得出的（根据普遍接受的分类）。

以下部门排除在计算之外：农业、林业、渔业、教育、健康卫生、养老保险基金等。各单位、政府部门和其他国家机构的支出也被排除在计算之外。

调查的抽样数据中不包括只有少量员工的企业：这些企业被认为对国家建筑资本支出的影响很小。抽样数据每季度进行一次审查：停止业务活动的企业被排除在调查之外，而新公司会纳入其中。

该调查涵盖了新建筑和技术结构、修建和重建、工程通信和其他类型的固定资产。此外，该计算还包括道路、桥梁、码头、港口、铁路、管道等建设。

资本支出的增长是商业发展的一个标志。因此，该指标可以间接衡量中期和长期经济活动的增长。其近期描述则与建筑审批和澳大利亚建筑指数有关。这些指标的增长可以被视为对建筑行业有利，而建筑行业反过来又对GDP做出重大贡献。

指标增长可能对澳大利亚元产生积极的影响。

