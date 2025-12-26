澳大利亚居民消费价格指数(CPI)是从消费者的角度根据基准期衡量商品和服务的价格变化（基准期目前设为2011/12）。基年的指数基准设为100。因此，如果指数值为110点，这意味着与基准期相比，价格上涨了10%。

CPI基于对商品和服务价格的评估，包括固定篮子中大都市家庭的平均支出。固定篮子由多种商品和服务组成，其占家庭支出的比重较大。篮子内容根据对8个大城市的8000个家庭的抽样调查来确定的。在篮子内的位置根据权重的重要性排列。篮子目前由11个组来组成，例如食品和非酒精饮料、医疗健康、服装和鞋帽等，还分为33个子组（例如：水果和蔬菜、鞋类、医疗和牙科服务）和87个支出类别（水果、啤酒、牙科服务等）。

零售价格的数据来自各种渠道（超市、酒店、商店、汽车经销店、服务行业公司）和在线商店。CPI计算的价格包括所有税收。

政府和经济学家使用该指数来评估澳大利亚经济的通货膨胀。消费通货膨胀是影响国家经济和金融体系发展的一个重要因素。此外，澳大利亚储备银行也可以在采用利率决策时，分析居民消费价格指数的行为。因此，该指数增长可能对澳大利亚元的报价产生积极的影响。

