澳大利亚居民消费价格指数(CPI) (Australia Consumer Price Index (CPI))

国家：
澳大利亚
AUD, 澳元
源：
澳大利亚统计局 (Australian Bureau of Statistics)
部门：
价格
上次发布 重要性 实际值 预测值
澳大利亚居民消费价格指数(CPI)是从消费者的角度根据基准期衡量商品和服务的价格变化（基准期目前设为2011/12）。基年的指数基准设为100。因此，如果指数值为110点，这意味着与基准期相比，价格上涨了10%。

CPI基于对商品和服务价格的评估，包括固定篮子中大都市家庭的平均支出。固定篮子由多种商品和服务组成，其占家庭支出的比重较大。篮子内容根据对8个大城市的8000个家庭的抽样调查来确定的。在篮子内的位置根据权重的重要性排列。篮子目前由11个组来组成，例如食品和非酒精饮料、医疗健康、服装和鞋帽等，还分为33个子组（例如：水果和蔬菜、鞋类、医疗和牙科服务）和87个支出类别（水果、啤酒、牙科服务等）。

零售价格的数据来自各种渠道（超市、酒店、商店、汽车经销店、服务行业公司）和在线商店。CPI计算的价格包括所有税收。

政府和经济学家使用该指数来评估澳大利亚经济的通货膨胀。消费通货膨胀是影响国家经济和金融体系发展的一个重要因素。此外，澳大利亚储备银行也可以在采用利率决策时，分析居民消费价格指数的行为。因此，该指数增长可能对澳大利亚元的报价产生积极的影响。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
4 Q 2025
N/D
126.2
3.2
3 Q 2025
3.2
0.6
2.1
2 Q 2025
2.1
1.1
2.4
1 Q 2025
2.4
139.6
2.4
4 Q 2024
139.4
139.7
139.1
3 Q 2024
139.1
140.2
138.8
2 Q 2024
138.8
138.4
137.4
1 Q 2024
137.4
137.3
136.1
4 Q 2023
136.1
134.0
135.3
3 Q 2023
135.3
133.0
133.7
2 Q 2023
133.7
134.9
132.6
1 Q 2023
132.6
133.1
130.8
4 Q 2022
130.8
130.6
128.4
3 Q 2022
128.4
128.2
126.1
2 Q 2022
126.1
122.2
123.9
1 Q 2022
123.9
120.0
121.3
4 Q 2021
121.3
119.3
119.7
3 Q 2021
119.7
118.8
118.8
2 Q 2021
118.8
119.1
117.9
1 Q 2021
117.9
116.0
117.2
4 Q 2020
117.2
116.6
116.2
3 Q 2020
116.2
114.8
114.4
2 Q 2020
114.4
116.9
116.6
1 Q 2020
116.6
116.3
116.2
4 Q 2019
116.2
115.7
115.4
3 Q 2019
115.4
115.1
114.8
2 Q 2019
114.8
113.8
114.1
1 Q 2019
114.1
114.4
114.1
4 Q 2018
114.1
113.9
113.5
3 Q 2018
113.5
113.2
113.0
2 Q 2018
113.0
112.8
112.6
1 Q 2018
112.6
112.4
112.1
4 Q 2017
112.1
111.6
111.4
3 Q 2017
111.4
110.7
2 Q 2017
110.7
110.5
1 Q 2017
110.5
110.0
4 Q 2016
110.0
109.4
3 Q 2016
109.4
108.6
2 Q 2016
108.6
108.2
1 Q 2016
108.2
108.4
4 Q 2015
108.4
108.0
3 Q 2015
108.0
107.5
2 Q 2015
107.5
106.8
1 Q 2015
106.8
106.6
4 Q 2014
106.6
106.4
3 Q 2014
106.4
105.9
2 Q 2014
105.9
105.4
1 Q 2014
105.4
104.8
4 Q 2013
104.8
104.0
3 Q 2013
104.0
102.8
12
