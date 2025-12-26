澳大利亚参与率 (Australia Participation Rate)
|低级别
|66.7%
|67.2%
|
66.9%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|67.0%
|
66.7%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
澳大利亚参与率反映了已经就业或正在积极寻求就业的适龄劳动人口与总劳动力之间的比率（年龄在15岁及以上的人们）。
该指标被认为是美国整个劳动力的活跃部分的标准。例如，许多人在经济衰退的条件下，可能会感到气馁，停止寻找工作。因此，这些人被排除在经济活动人口之外。统计数据证实了这一逻辑：在经济衰退期间，经济活跃人口的比例明显下降。此外，经济上活跃的人口不包括家庭主妇、退休人员和其他类别的人，他们既不工作，也不与某些情况有关联。
该指标通常与失业率结合起来分析，因为被归为失业者的人们可能不是活跃劳动力市场的参与者。另一方面，失业人口可能有收入并参与经济进程。这一类别可能包括花费积蓄的退休人员，或是想要获得经验的学生，以便日后进入劳动力市场。
经济活跃人口的比例可能由于结构性的社会变化而减少，而不仅仅是整体的经济健康。例如，出生率的增长会导致职业女性人数的减少。
对参与率和失业率的平行解释有助于更好地理解经济中的一般就业趋势。
最后值:
真实值
预测值
"澳大利亚参与率 (Australia Participation Rate)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件