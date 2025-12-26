澳大利亚就业人数变化 (Australia Employment Change)
澳大利亚就业人数变化是衡量报告月份澳大利亚官方就业人数的变动指标。
该指标是根据每月人口调查计算的。这项调查是基于大约26000个私人住宅的抽样数据，约占15岁及以上的澳大利亚公民的0.32%。这项调查不包括永久国防部队的成员、驻海外政府的外交人员、在澳大利亚的海外居民以及驻扎在澳大利亚的非澳大利亚国防部队的成员。
受雇佣的公民为15岁及以上，且在报告周内，符合下列标准之一：
- 在一家企业、国家机构或农场工作至少1小时，以获得报酬、利润、费用或自然产品
- 在家族企业或农场无薪工作至少1小时
- 有一份固定工作，但由于种种原因而离开（罢工、临时休假等）
- 企业所有者，但不参与工作
就业人数是关键的经济健康指标之一。就业人数增长意味着经济增长，它不仅是社会福利的指标，也是消费支出的先行指标。因此，人口就业的变化间接影响了澳大利亚的GDP。
此外，就业人数增长表示劳动力市场向好并可以被视为对澳元报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"澳大利亚就业人数变化 (Australia Employment Change)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
-21.3 K
15.5 K
41.1 K
10月 2025
42.2 K
5.7 K
12.8 K
9月 2025
14.9 K
30.9 K
-11.9 K
8月 2025
-5.4 K
24.4 K
26.5 K
7月 2025
24.5 K
21.4 K
1.0 K
6月 2025
2.0 K
40.2 K
-1.1 K
5月 2025
-2.5 K
44.2 K
87.6 K
4月 2025
89.0 K
36.5 K
36.4 K
3月 2025
32.2 K
-7.1 K
-57.5 K
2月 2025
-52.8 K
59.7 K
30.5 K
1月 2025
44.0 K
57.4 K
60.0 K
12月 2024
56.3 K
16.6 K
28.2 K
11月 2024
35.6 K
24.4 K
12.1 K
10月 2024
15.9 K
60.0 K
61.3 K
9月 2024
64.1 K
50.5 K
42.6 K
8月 2024
47.5 K
38.7 K
48.9 K
7月 2024
58.2 K
50.5 K
52.3 K
6月 2024
50.2 K
42.0 K
39.5 K
5月 2024
39.7 K
0.4 K
37.4 K
4月 2024
38.5 K
33.2 K
-5.9 K
3月 2024
-6.6 K
23.0 K
117.6 K
2月 2024
116.5 K
4.5 K
15.3 K
1月 2024
0.5 K
11.5 K
-62.7 K
12月 2023
-65.1 K
14.0 K
72.6 K
11月 2023
61.5 K
48.0 K
42.7 K
10月 2023
55.0 K
52.4 K
7.8 K
9月 2023
6.7 K
44.9 K
63.3 K
8月 2023
64.9 K
32.4 K
-1.4 K
7月 2023
-14.6 K
51.8 K
31.6 K
6月 2023
32.6 K
37.2 K
76.5 K
5月 2023
75.9 K
2.6 K
-4.0 K
4月 2023
-4.3 K
38.1 K
61.1 K
3月 2023
53.0 K
41.6 K
63.6 K
2月 2023
64.6 K
-18.6 K
-10.9 K
1月 2023
-11.5 K
-12.8 K
-20.0 K
12月 2022
-14.6 K
32.7 K
58.3 K
11月 2022
64.0 K
46.5 K
43.1 K
10月 2022
32.2 K
-12.2 K
-3.8 K
9月 2022
0.9 K
-12.6 K
36.3 K
8月 2022
33.5 K
34.3 K
-40.9 K
7月 2022
-40.9 K
38.4 K
88.4 K
6月 2022
88.4 K
-28.5 K
60.6 K
5月 2022
60.6 K
-13.4 K
4.4 K
4月 2022
4.0 K
40.5 K
20.3 K
3月 2022
17.9 K
-22.4 K
77.4 K
2月 2022
77.4 K
-76.7 K
28.3 K
1月 2022
12.9 K
28.3 K
64.8 K
12月 2021
64.8 K
139.3 K
366.1 K
11月 2021
366.1 K
-89.1 K
-56.0 K
10月 2021
-46.3 K
-104.4 K
-141.1 K
