澳大利亚进口物价指数季率 q/q (Australia Import Price Index q/q)
国家：
澳大利亚
AUD, 澳元
部门：
价格
|低级别
|-0.4%
|0.0%
|
-0.8%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.0%
|
-0.4%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
澳大利亚进口物价指数季率q/q是反映指定季度和上一季度相比澳大利亚进口商品和服务价格的变动的指标。计算指标使用的每一个商品或服务品类都有一定的权重。
商品以其在国家进口总额中的经济重要性为基础参与指标计算。
进口物价指数被用来预测近期的消费通货膨胀。这个指数还被用来评估贸易流结构的变化，作为贸易活动的指标。
最后值:
真实值
预测值
"澳大利亚进口物价指数季率 q/q (Australia Import Price Index q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
-0.4%
0.0%
-0.8%
2 Q 2025
-0.8%
0.5%
3.3%
1 Q 2025
3.3%
0.0%
0.2%
4 Q 2024
0.2%
0.0%
-1.4%
3 Q 2024
-1.4%
1.4%
1.0%
2 Q 2024
1.0%
0.8%
-1.8%
1 Q 2024
-1.8%
5.4%
1.1%
4 Q 2023
1.1%
6.2%
0.8%
3 Q 2023
0.8%
-4.9%
-0.8%
2 Q 2023
-0.8%
-7.3%
-4.2%
1 Q 2023
-4.2%
3.6%
1.8%
4 Q 2022
1.8%
0.1%
3.0%
3 Q 2022
3.0%
1.1%
4.3%
2 Q 2022
4.3%
1.9%
5.1%
1 Q 2022
5.1%
3.4%
5.8%
4 Q 2021
5.8%
2.9%
5.4%
3 Q 2021
5.4%
0.6%
1.9%
2 Q 2021
1.9%
0.3%
0.2%
1 Q 2021
0.2%
-1.1%
-1.0%
4 Q 2020
-1.0%
-2.4%
-3.5%
3 Q 2020
-3.5%
-0.8%
-1.9%
2 Q 2020
-1.9%
0.0%
-1.0%
1 Q 2020
-1.0%
0.1%
0.7%
4 Q 2019
0.7%
0.0%
0.4%
3 Q 2019
0.4%
0.1%
0.9%
2 Q 2019
0.9%
-1.4%
-0.5%
1 Q 2019
-0.5%
-1.1%
0.5%
4 Q 2018
0.5%
-3.8%
1.9%
3 Q 2018
1.9%
-0.3%
3.2%
2 Q 2018
3.2%
0.3%
2.0%
1 Q 2018
2.1%
-0.4%
2.0%
4 Q 2017
2.0%
-0.8%
-1.6%
3 Q 2017
-1.6%
-0.1%
2 Q 2017
-0.1%
1.2%
1 Q 2017
1.2%
0.2%
4 Q 2016
0.2%
-1.0%
3 Q 2016
-1.0%
-1.0%
2 Q 2016
-1.0%
-3.0%
1 Q 2016
-3.0%
-0.3%
4 Q 2015
-0.3%
1.4%
3 Q 2015
1.4%
1.4%
2 Q 2015
1.4%
-0.2%
1 Q 2015
-0.2%
0.9%
4 Q 2014
0.9%
-0.8%
3 Q 2014
-0.8%
-3.0%
2 Q 2014
-3.0%
3.2%
1 Q 2014
3.2%
-0.6%
4 Q 2013
-0.6%
6.1%
3 Q 2013
6.1%
-0.3%
2 Q 2013
-0.3%
0.0%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件