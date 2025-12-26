澳大利亚储备银行(RBA) 住房信贷月率m/m (Reserve Bank of Australia (RBA) Housing Credit m/m)
国家：
澳大利亚
AUD, 澳元
部门：
货币
|低级别
|0.6%
|
0.6%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
0.6%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
澳大利亚储备银行住房信贷月率m/m反映了与上月相比，报告月份批准的个人购房贷款数量的变化。
总指标数字包括购买自有住房的所有抵押贷款统计数据，以及投资者为转售或租赁而购买房屋的所有抵押贷款统计数据。完整包括包含了这两类借款人的独立数据。
住房信贷体现了国家银行业发展水平、消费者幸福水平以及某种程度上的住宅房地产市场状况的特征。该指标无法预测：当利率下降或劳动力市场增长时，人们通常会接受更多的抵押贷款（家庭对未来收入更加自信）。这一数字很少被解释为单独指标，通常与其他指标一起分析，例如消费者支出、薪资、银行业发展。
总体而言，澳大利亚房屋信贷增长被视为对澳大利亚元有利，反映了经济活动的增加。
最后值:
真实值
"澳大利亚储备银行(RBA) 住房信贷月率m/m (Reserve Bank of Australia (RBA) Housing Credit m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
0.6%
0.6%
10月 2025
0.6%
0.6%
9月 2025
0.6%
0.6%
8月 2025
0.6%
0.5%
7月 2025
0.5%
0.5%
6月 2025
0.5%
0.5%
5月 2025
0.5%
0.5%
4月 2025
0.5%
0.4%
3月 2025
0.5%
0.4%
2月 2025
0.4%
0.4%
1月 2025
0.4%
0.5%
12月 2024
0.5%
0.5%
11月 2024
0.5%
0.5%
10月 2024
0.5%
0.5%
9月 2024
0.5%
0.4%
8月 2024
0.4%
0.5%
7月 2024
0.5%
0.4%
6月 2024
0.4%
0.4%
5月 2024
0.4%
0.5%
4月 2024
0.4%
0.4%
3月 2024
0.4%
0.4%
2月 2024
0.4%
0.4%
1月 2024
0.4%
0.4%
12月 2023
0.4%
0.4%
11月 2023
0.4%
0.4%
10月 2023
0.4%
0.4%
9月 2023
0.4%
0.3%
8月 2023
0.3%
0.3%
7月 2023
0.3%
0.3%
6月 2023
0.2%
0.3%
5月 2023
0.3%
0.4%
4月 2023
0.3%
0.3%
3月 2023
0.3%
0.3%
2月 2023
0.3%
0.3%
1月 2023
0.3%
0.3%
12月 2022
0.3%
0.4%
11月 2022
0.4%
0.4%
10月 2022
0.4%
0.5%
9月 2022
0.5%
0.5%
8月 2022
0.5%
0.5%
7月 2022
0.5%
0.6%
6月 2022
0.6%
0.6%
5月 2022
0.6%
0.6%
4月 2022
0.6%
0.6%
3月 2022
0.6%
0.6%
2月 2022
0.6%
0.7%
1月 2022
0.7%
0.7%
12月 2021
0.7%
0.7%
11月 2021
0.7%
0.6%
10月 2021
0.6%
0.6%
