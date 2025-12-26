澳大利亚全职就业人数变化 (Australia Full-Time Employment Change)
国家：
澳大利亚
AUD, 澳元
部门：
劳动力
|中级别
|-56.5 K
|
53.6 K
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
-56.5 K
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
澳大利亚全职就业人数变化反映了指定月份，拥有全职工作的就业人数的变化。
该指标是根据每月人口调查计算的。这项调查是基于大约26000个私人住宅的抽样数据，约占15岁及以上的澳大利亚公民的0.32%。这项调查不包括永久国防部队的成员、驻海外政府的外交人员、在澳大利亚的海外居民以及驻扎在澳大利亚的非澳大利亚国防部队的成员。
这里的全职工作的特点是每周工作35小时或更长时间：在一家企业、国家机构、农场、家庭企业等。企业所有者也包含在计算之内。
在评估劳动力市场的形势时，分析师主要关注的是全职就业情况，因为其增长可以表明经济走强的态势。就职全职工作的人数越多，中期消费支出就会越高，因而经济发展也就更加活跃。
该指标的增长表明了劳动力市场的扩张，这可以被视为对澳大利亚元的报价有利。
最后值:
真实值
"澳大利亚全职就业人数变化 (Australia Full-Time Employment Change)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
-56.5 K
53.6 K
10月 2025
55.3 K
6.5 K
9月 2025
8.7 K
-48.6 K
8月 2025
-40.9 K
63.6 K
7月 2025
60.5 K
-36.6 K
6月 2025
-38.2 K
41.9 K
5月 2025
38.7 K
58.6 K
4月 2025
59.5 K
12.2 K
3月 2025
15.0 K
-43.8 K
2月 2025
-35.7 K
37.0 K
1月 2025
54.1 K
-23.7 K
12月 2024
-23.7 K
49.5 K
11月 2024
52.6 K
9.0 K
10月 2024
9.7 K
48.8 K
9月 2024
51.6 K
-5.9 K
8月 2024
-3.1 K
64.7 K
7月 2024
60.5 K
45.2 K
6月 2024
43.3 K
41.3 K
5月 2024
41.7 K
-7.6 K
4月 2024
-6.1 K
26.6 K
3月 2024
27.9 K
79.4 K
2月 2024
78.2 K
19.9 K
1月 2024
11.1 K
-109.4 K
12月 2023
-106.6 K
57.0 K
11月 2023
57.0 K
10.7 K
10月 2023
17.0 K
-36.5 K
9月 2023
-39.9 K
7.2 K
8月 2023
2.8 K
-18.7 K
7月 2023
-24.2 K
38.0 K
6月 2023
39.3 K
62.9 K
5月 2023
61.7 K
-28.6 K
4月 2023
-27.1 K
82.5 K
3月 2023
72.2 K
79.2 K
2月 2023
74.9 K
-42.4 K
1月 2023
-43.3 K
14.4 K
12月 2022
17.6 K
33.3 K
11月 2022
34.2 K
55.0 K
10月 2022
47.1 K
10.9 K
9月 2022
13.3 K
55.0 K
8月 2022
58.8 K
-86.9 K
7月 2022
-86.9 K
52.9 K
6月 2022
52.9 K
69.4 K
5月 2022
69.4 K
93.4 K
4月 2022
92.4 K
19.9 K
3月 2022
20.5 K
121.9 K
2月 2022
121.9 K
-6.1 K
1月 2022
-17.0 K
41.5 K
12月 2021
41.5 K
128.3 K
11月 2021
128.3 K
-47.2 K
10月 2021
-40.4 K
25.1 K
