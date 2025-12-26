经济日历部分

澳大利亚营建完工季率q/q (Australia Construction Work Done q/q)

国家：
澳大利亚
AUD, 澳元
源：
澳大利亚统计局 (Australian Bureau of Statistics)
部门：
业务
中级别 -0.7% 1.4%
2.9%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
澳大利亚营建完工季率q/q反映了报告季度与上一季度相比已完成的住宅和非住宅项目以及工程建设项目的数量变化。

指标计算涵盖了私营部门和公共部门完成的建筑和工程建设工作。其范围包括所有批准的项目，包括新建建筑、结构改造或扩建，以及工程通信建设。维修工作不在计算之内。

完整版本的报告根据部门（私人或公共）建筑类型（住宅或非住宅）以及工作类型（新项目或变更现有项目）将数据分为几类。为了排除气候和其他无关紧要的经济因素的影响，季节性调整应用于指标计算。

完成的建筑工作很少被解释为单独指标。然而，该指标被纳入到GDP计算之中（建筑业是澳大利亚经济的重要组成部分）。它还影响到房地产和商业地产市场。因此，在评估国家整体经济形势时，分析人士将这些数据考虑其中。

该指标增长可能对澳大利亚元报价产生积极的影响。

最后值:

真实值

预测值

"澳大利亚营建完工季率q/q (Australia Construction Work Done q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
-0.7%
1.4%
2.9%
2 Q 2025
3.0%
0.4%
-0.3%
1 Q 2025
0.0%
0.3%
0.9%
4 Q 2024
0.5%
-0.9%
2.0%
3 Q 2024
1.6%
0.0%
1.1%
2 Q 2024
0.1%
-0.2%
-2.0%
1 Q 2024
-2.9%
0.2%
1.8%
4 Q 2023
0.7%
-0.3%
1.4%
3 Q 2023
1.3%
-0.1%
2.0%
2 Q 2023
0.4%
0.0%
3.8%
1 Q 2023
1.8%
0.2%
1.0%
4 Q 2022
-0.4%
-0.3%
3.7%
3 Q 2022
2.2%
0.2%
-2.0%
2 Q 2022
-3.8%
0.1%
-0.3%
1 Q 2022
-0.9%
-0.2%
0.6%
4 Q 2021
-0.4%
0.0%
-1.2%
3 Q 2021
-0.3%
0.3%
2.2%
2 Q 2021
0.8%
-0.4%
2.4%
1 Q 2021
2.4%
-0.6%
-1.5%
4 Q 2020
-0.9%
0.6%
-1.8%
3 Q 2020
-2.6%
-0.6%
0.5%
2 Q 2020
-0.7%
0.5%
0.7%
1 Q 2020
-1.0%
0.9%
-2.9%
4 Q 2019
-3.0%
-0.7%
0.4%
3 Q 2019
-0.4%
-2.3%
-2.8%
2 Q 2019
-3.8%
8.9%
-2.2%
1 Q 2019
-1.9%
-0.6%
-2.1%
4 Q 2018
-3.1%
5.0%
-3.6%
3 Q 2018
-2.8%
-12.7%
1.8%
2 Q 2018
1.6%
-5.8%
2.4%
1 Q 2018
0.2%
16.5%
-18.3%
4 Q 2017
-19.4%
32.7%
16.6%
3 Q 2017
15.7%
3.0%
9.8%
2 Q 2017
9.3%
0.9%
1 Q 2017
-0.7%
0.6%
4 Q 2016
-0.2%
-4.4%
3 Q 2016
-4.9%
-3.1%
2 Q 2016
-3.7%
-0.3%
1 Q 2016
-2.6%
-2.9%
4 Q 2015
-3.6%
-1.8%
3 Q 2015
-3.6%
2.1%
2 Q 2015
1.6%
-0.8%
1 Q 2015
-2.4%
-0.6%
4 Q 2014
-0.2%
-2.2%
3 Q 2014
-2.8%
-1.2%
2 Q 2014
-1.2%
0.3%
1 Q 2014
-0.4%
-1.0%
4 Q 2013
-1.1%
2.7%
3 Q 2013
3.0%
-0.3%
2 Q 2013
0.1%
-2.0%
12
