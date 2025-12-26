澳大利亚储备银行(RBA)的居民消费价格指数(CPI)加权中值年率y/y (Reserve Bank of Australia (RBA) Weighted Median Consumer Price Index (CPI) y/y)
|中级别
|N/D
|3.0%
|
2.8%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
澳大利亚储备银行(RBA)加权中值居民消费价格指数(CPI)年率y/y反映的是与去年同季度相比，报告季度商品和服务的价格变化。它是由价格中值决定（在价格变化分配中，第50个百分点）。
加权中值指数是评估核心通货膨胀的方法之一。这种方法的基本原理是，某些商品的价格有时会出现非常大或非常小的变化。这可能会对所有价格变化的常规平均值产生重大影响。然而，这些变化并不代表其他商品和服务的价格变化。此外，在CPI篮子中占有较大权重的支出项目可能会增加平均值的波动性。出于上述所有原因，这些“noise”项目被排除在抽样数据计算之外。
该CPI计算方法由澳大利亚储备银行来提出。澳大利亚储备银行(RBA)管理委员会需要对消费通货膨胀进行最客观的评估。反过来，消费通货膨胀也被认为是澳大利亚储备银行(RBA)利率变化的主要因素之一。
指数增长可能对澳大利亚元报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"澳大利亚储备银行(RBA)的居民消费价格指数(CPI)加权中值年率y/y (Reserve Bank of Australia (RBA) Weighted Median Consumer Price Index (CPI) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
