澳大利亚储备银行(RBA)加权中值居民消费价格指数(CPI)年率y/y反映的是与去年同季度相比，报告季度商品和服务的价格变化。它是由价格中值决定（在价格变化分配中，第50个百分点）。

加权中值指数是评估核心通货膨胀的方法之一。这种方法的基本原理是，某些商品的价格有时会出现非常大或非常小的变化。这可能会对所有价格变化的常规平均值产生重大影响。然而，这些变化并不代表其他商品和服务的价格变化。此外，在CPI篮子中占有较大权重的支出项目可能会增加平均值的波动性。出于上述所有原因，这些“noise”项目被排除在抽样数据计算之外。

该CPI计算方法由澳大利亚储备银行来提出。澳大利亚储备银行(RBA)管理委员会需要对消费通货膨胀进行最客观的评估。反过来，消费通货膨胀也被认为是澳大利亚储备银行(RBA)利率变化的主要因素之一。

指数增长可能对澳大利亚元报价产生积极的影响。

最后值: