澳大利亚Westpac-MI消费者信心指数月率m/m (Westpac-MI Australia Consumer Sentiment m/m)
国家：
澳大利亚
AUD, 澳元
部门：
消费者
|低级别
|N/D
|7.9%
|
12.8%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
澳大利亚西太平洋银行 MI(Westpac-MI)消费者信心月率m/m反映了与上一月份相比，澳大利亚消费者对经济活动的信心水平的百分比变化。高于预期的数值可能对澳大利亚元报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"澳大利亚Westpac-MI消费者信心指数月率m/m (Westpac-MI Australia Consumer Sentiment m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
12月 2025
N/D
7.9%
12.8%
11月 2025
12.8%
0.6%
5.7%
8月 2025
5.7%
-0.3%
0.5%
6月 2025
0.5%
-1.0%
2.2%
5月 2025
2.2%
0.3%
4.0%
3月 2025
4.0%
0.1%
-0.7%
1月 2025
-0.7%
0.0%
-2.0%
12月 2024
-2.0%
1.8%
5.3%
11月 2024
5.3%
3.0%
6.2%
10月 2024
6.2%
-0.5%
9月 2024
-0.5%
2.8%
8月 2024
2.8%
1.2%
-1.1%
7月 2024
-1.1%
-0.9%
1.7%
6月 2024
1.7%
-1.1%
-0.3%
5月 2024
-0.3%
2.8%
-2.4%
4月 2024
-2.4%
-1.8%
3月 2024
-1.8%
6.2%
2月 2024
6.2%
-1.3%
1月 2024
-1.3%
-2.1%
2.7%
12月 2023
2.7%
0.1%
-2.6%
11月 2023
-2.6%
2.4%
2.9%
10月 2023
2.9%
-1.6%
-1.5%
9月 2023
-1.5%
-0.4%
8月 2023
-0.4%
-1.5%
2.7%
7月 2023
2.7%
2.7%
0.2%
6月 2023
0.2%
0.0%
-7.9%
5月 2023
-7.9%
-1.7%
9.4%
4月 2023
9.4%
0.8%
0.0%
3月 2023
0.0%
0.1%
-6.9%
2月 2023
-6.9%
-0.2%
5.0%
1月 2023
5.0%
-0.1%
3.0%
12月 2022
3.0%
0.0%
-6.9%
11月 2022
-6.9%
0.3%
-0.9%
10月 2022
-0.9%
-0.2%
3.9%
9月 2022
3.9%
-0.3%
-3.0%
8月 2022
-3.0%
0.6%
-3.0%
7月 2022
-3.0%
-4.5%
6月 2022
-4.5%
-0.7%
-5.6%
5月 2022
-5.6%
0.7%
-0.9%
4月 2022
-0.9%
0.5%
-4.2%
3月 2022
-4.2%
-1.1%
-1.3%
2月 2022
-1.3%
0.4%
-2.0%
1月 2022
-2.0%
1.2%
-1.0%
12月 2021
-1.0%
-1.6%
0.6%
11月 2021
0.6%
-0.5%
-1.5%
10月 2021
-1.5%
2.4%
2.0%
9月 2021
2.0%
-0.6%
-4.4%
8月 2021
-4.4%
-2.4%
1.5%
7月 2021
1.5%
2.5%
-5.2%
6月 2021
-5.2%
2.1%
-4.8%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件