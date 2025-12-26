澳大利亚机械，厂房和设备的资本支出季率q/q (Australia Equipment, Plant and Machinery Capital Expenditure q/q)
|低级别
|11.5%
|-0.1%
|
0.7%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
澳大利亚机械，厂房和设备的资本支出季率q/q衡量了指定季度与上一季度相比私营企业在设备方面的资本支出变化。
该指标计算包括不构成建筑物、集装箱、特殊工具等组成部分的厂房、机械、车辆、电气设备、办公设备、家具、设备和配件的支出。
该指标提供了关于澳大利亚经济中最重要部门的资本支出的单独数据：制造业和采矿业，以及其他行业。以下部门排除在计算之外：农业、林业、渔业、教育、健康卫生、养老保险基金等。该指标仅包含私营企业的资本支出，因而未将公共部门的业务单位纳入计算之中。
新资本支出额是根据澳大利亚统计局从澳大利亚境内9, 000家私营企业的调查数据计算得出的。抽样数据每季度更新一次，不包括已关闭企业，但在列表中添加新成立的有统计意义的企业。这一指标计算不包含雇员少于10人的企业。
该指标增长可能对澳大利亚元报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"澳大利亚机械，厂房和设备的资本支出季率q/q (Australia Equipment, Plant and Machinery Capital Expenditure q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
