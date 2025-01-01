DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneVeri ToplamaCArray 

CArray

CArray sınıfı, dinamik diziler için bir temel sınıftır.

Açıklama

CArray sınıfı, dinamik diziler için bellek tahsis yönetimi, sıralama ve dosya işlemleri gibi çalışmaların yapılabilmesine olanak sağlar.

Bildirim

   class CArray : public CObject

Başlık

   #include <Arrays\Array.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CArray

İlk nesil

CArrayChar, CArrayDouble, CArrayFloat, CArrayInt, CArrayLong, CArrayObj, CArrayShort, CArrayString

Sınıf Yöntemleri

Özellikler

 

Step

Dizinin artış büyüklüğünü alır

Step

Dizinin artış büyüklüğünü ayarlar

Total

Dizi elemanlarının sayısını alır

Available

Yeni bellek tahsisi olmadan dizinin mevcut serbest eleman sayısını alır

Max

Yeni bellek tahsisi olmadan dizinin mümkün olan en büyük boyutunu alır

IsSorted

Dizinin belirtilen şekilde sıralanıp sıralanmadığını doğrular

SortMode

Dizinin sıralama versiyonunu alır

Temizleme yöntemleri

 

Clear

Belleği boşaltmadan dizi elemanlarının tamamını temizler

Sıralama yöntemleri

 

Sort

Belirtilen şekilde diziyi sıralar

Girdi/çıktı

 

virtual Save

Veri dizisini dosyaya kaydeder

virtual Load

Veri dizisini dosyadan alır

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

 