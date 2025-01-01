CArray
CArray sınıfı, dinamik diziler için bir temel sınıftır.
Açıklama
CArray sınıfı, dinamik diziler için bellek tahsis yönetimi, sıralama ve dosya işlemleri gibi çalışmaların yapılabilmesine olanak sağlar.
Bildirim
|
class CArray : public CObject
Başlık
|
#include <Arrays\Array.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CArray
İlk nesil
CArrayChar, CArrayDouble, CArrayFloat, CArrayInt, CArrayLong, CArrayObj, CArrayShort, CArrayString
Sınıf Yöntemleri
|
Özellikler
|
|
Dizinin artış büyüklüğünü alır
|
Dizinin artış büyüklüğünü ayarlar
|
Dizi elemanlarının sayısını alır
|
Yeni bellek tahsisi olmadan dizinin mevcut serbest eleman sayısını alır
|
Yeni bellek tahsisi olmadan dizinin mümkün olan en büyük boyutunu alır
|
Dizinin belirtilen şekilde sıralanıp sıralanmadığını doğrular
|
Dizinin sıralama versiyonunu alır
|
Temizleme yöntemleri
|
|
Belleği boşaltmadan dizi elemanlarının tamamını temizler
|
Sıralama yöntemleri
|
|
Belirtilen şekilde diziyi sıralar
|
Girdi/çıktı
|
|
virtual Save
|
Veri dizisini dosyaya kaydeder
|
virtual Load
|
Veri dizisini dosyadan alır