CArray

CArray sınıfı, dinamik diziler için bir temel sınıftır.

Açıklama

CArray sınıfı, dinamik diziler için bellek tahsis yönetimi, sıralama ve dosya işlemleri gibi çalışmaların yapılabilmesine olanak sağlar.

Bildirim

class CArray : public CObject

Başlık

#include <Arrays\Array.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CObject CArray İlk nesil CArrayChar, CArrayDouble, CArrayFloat, CArrayInt, CArrayLong, CArrayObj, CArrayShort, CArrayString

Sınıf Yöntemleri

Özellikler Step Dizinin artış büyüklüğünü alır Step Dizinin artış büyüklüğünü ayarlar Total Dizi elemanlarının sayısını alır Available Yeni bellek tahsisi olmadan dizinin mevcut serbest eleman sayısını alır Max Yeni bellek tahsisi olmadan dizinin mümkün olan en büyük boyutunu alır IsSorted Dizinin belirtilen şekilde sıralanıp sıralanmadığını doğrular SortMode Dizinin sıralama versiyonunu alır Temizleme yöntemleri Clear Belleği boşaltmadan dizi elemanlarının tamamını temizler Sıralama yöntemleri Sort Belirtilen şekilde diziyi sıralar Girdi/çıktı virtual Save Veri dizisini dosyaya kaydeder virtual Load Veri dizisini dosyadan alır