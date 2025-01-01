CiAO
CiAO sınıfı, Awesome Oscillator teknik göstergesini kullanmak için geliştirilmiştir.
Açıklama
CiAO sınıfı, Awesome Oscillator göstergesi için veri erişimi, oluşturma, başlatma gibi uygulamaları içerir.
Bildirim
|
class CiAO: public CIndicator
Başlık
|
#include <Indicators\BillWilliams.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CiAO
Sınıf Yöntemleri
|
Oluşturma Yöntemleri
|
|
Göstergeyi oluşturur
|
Veri Erişim Yöntemleri
|
|
Tampon elemanına dönüş yapar
|
Girdi/çıktı
|
|
virtual Type
|
Nesne tipi tanımlayıcısına dönüş yapar
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Sınıftan türetilen yöntemler CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Sınıftan türetilen yöntemler CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Sınıftan türetilen yöntemler CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Sınıftan türetilen yöntemler CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription