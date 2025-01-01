MQL5 ReferansıStandart KütüphaneVeri ToplamaCArrayAvailable StepStepTotalAvailableMaxIsSortedSortModeClearSortSaveLoad Available Yeni bellek tahsisi olmadan dizideki mevcut serbest eleman sayısını alır. int Available() const Dönüş Değeri Yeni bellek tahsisi olmadan dizideki mevcut serbest eleman sayısı. Örnek: //--- CArray::Available() için bir örnek #include <Arrays\Array.mqh> //--- void OnStart() { CArray *array=new CArray; //--- if(array==NULL) { printf("Nesne oluşturma hatası"); return; } //--- kullanılabilir alanı denetle int available=array.Available(); //--- diziyi kullan //--- ... //--- diziyi sil delete array; } Total Max