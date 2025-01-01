DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneVeri ToplamaCArrayAvailable 

Available

Yeni bellek tahsisi olmadan dizideki mevcut serbest eleman sayısını alır.

int  Available() const

Dönüş Değeri

Yeni bellek tahsisi olmadan dizideki mevcut serbest eleman sayısı.

Örnek:

//--- CArray::Available() için bir örnek
#include <Arrays\Array.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArray *array=new CArray;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- kullanılabilir alanı denetle
   int available=array.Available();
   //--- diziyi kullan
   //--- ...
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }
Max