CiSAR
CiSAR sınıfı, Parabolic Stop And Reverse System teknik göstergesinin kullanımı için tasarlanmıştır.
Açıklama
CiSAR sınıfı, Parabolic Stop And Reverse System göstergesi için veri erişimi, oluşturma, başlatma gibi uygulamaları içerir.
Bildirim
|
class CiSAR: public CIndicator
Başlık
|
#include <Indicators\Trend.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CiSAR
Sınıf Yöntemleri
|
Özellikler
|
|
Hız artırım adımına dönüş yapar
|
Fiyat takibi kat sayısına dönüş yapar
|
Oluşturma Yöntemleri
|
|
Göstergeyi oluşturur
|
Veri Erişim Yöntemleri
|
|
Tampon elemanına dönüş yapar
|
Girdi/çıktı
|
|
virtual Type
|
Nesne tipi tanımlayıcısına dönüş yapar
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Sınıftan türetilen yöntemler CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Sınıftan türetilen yöntemler CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Sınıftan türetilen yöntemler CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Sınıftan türetilen yöntemler CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription