CiOBV sınıfı On Balance Volume teknik göstergesinin kullanımı için tasarlanmıştır.

Açıklama

CiOBV sınıfı On Balance Volume teknik göstergesi için veri erişimi, oluşturma, başlatma gibi uygulamaları içerir.

Bildirim

class CiOBV: public CIndicator

Başlık

#include <Indicators\Volumes.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CObject CArray CArrayObj CSeries CIndicator CiOBV

Sınıf Yöntemleri

Özellikler Applied Uygulanacak hacim tipine dönüş yapar Oluşturma Yöntemleri Create Göstergeyi oluşturur Veri Erişim Yöntemleri Main Tampon elemanına dönüş yapar Girdi/çıktı virtual Type Nesne tipi tanımlayıcısına dönüş yapar