CiStochastic
CiStochastic sınıfı Stochastic Oscillator teknik göstergesinin kullanımı için tasarlanmıştır.
Açıklama
CiStochastic sınıfı Stochastic Oscillator teknik göstergesi için veri erişimi, oluşturma, başlatma gibi uygulamaları içerir.
Bildirim
class CiStochastic: public CIndicator
Başlık
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
CiStochastic
Sınıf Yöntemleri
Özellikler
|
%K çizgisinin ortalama periyoduna dönüş yapar
%D çizgisinin ortalama periyoduna dönüş yapar
Yavaşlama periyoduna dönüş yapar
Ortalama yöntemine dönüş yapar
Uygulanacak (Low/High veya Close/Close) fiyat tipi
Oluşturma Yöntemleri
|
Göstergeyi oluşturur
|
Veri Erişim Yöntemleri
|
Ana çizgi tamponunun elemanına dönüş yapar
|
Sinyal çizgisi tamponunun elemanına dönüş yapar
|
Girdi/çıktı
|
virtual Type
Nesne tipi tanımlayıcısına dönüş yapar
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Sınıftan türetilen yöntemler CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Sınıftan türetilen yöntemler CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Sınıftan türetilen yöntemler CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Sınıftan türetilen yöntemler CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription