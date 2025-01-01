DokümantasyonBölümler
Minimum

Belirtilen tamponun belirtilen aralığındaki minimal elemanın indisini alır.

int  Minimum(
   const int  buffer_num,     // tampon numarası
   const int  start,          // başlangıç indisi
   const int  count           // işlenecek elemnların sayısı
   ) const

Parametreler

buffer_num

[in]  Elemanların aranacağı tamponun numarası.

start

[in]  Arama için başlangıç indisi.

count

[in]  Aranacak elemanların sayısı.

Dönüş değeri

Belirtilen tamponun belirtilen aralığındaki minimal elemanın indisi.