DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneVeri ToplamaCArrayObjInsertArray 

InsertArray

Başka bir diziden alınan elemanları dizinin belirtilen konumuna ekler.

bool  InsertArray(
   const CArrayObj*  src,     // kaynak işaretçisi
   int               pos      // konum
   )

Parametreler

src

[in] CArrayObj sınıf örneğinin —eklenecek elemanların işaretçisi.

pos

[in] Elemanın ekleneceği dizi konumu

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', elemanlar eklenemezse 'false'.

Not

See: CArrayObj::AddArray(const CArrayObj*).

Örnek:

//--- CArrayObj::InsertArray(const CArrayObj*,int) için bir örnek
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- kaynak diziyi oluştur
   CArrayObj *src=new CArrayObj;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      delete array;
      return;
     }
   //--- serbest durum bayrağını sıfırla
   src.FreeMode(false);
   //--- diziyi doldur
   //--- . . .
   //--- başka bir dizi ekle
   if(!array.InsertArray(src,0))
     {
      printf("dizi ekleme hatası");
      delete src;
      delete array;
      return;
     }
   //--- kaynak diziyi elemanlarını silmeden kaldır
   delete src;
   //--- diziyi kullan
   //--- . . .
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }