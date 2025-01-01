//--- CArrayObj::InsertArray(const CArrayObj*,int) için bir örnek

#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayObj *array=new CArrayObj;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Nesne oluşturma hatası");

return;

}

//--- kaynak diziyi oluştur

CArrayObj *src=new CArrayObj;

if(src==NULL)

{

printf("Nesne oluşturma hatası");

delete array;

return;

}

//--- serbest durum bayrağını sıfırla

src.FreeMode(false);

//--- diziyi doldur

//--- . . .

//--- başka bir dizi ekle

if(!array.InsertArray(src,0))

{

printf("dizi ekleme hatası");

delete src;

delete array;

return;

}

//--- kaynak diziyi elemanlarını silmeden kaldır

delete src;

//--- diziyi kullan

//--- . . .

//--- diziyi sil

delete array;

}