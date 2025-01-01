- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
Detach
Dizinin belirtilen konumundaki elemanı diziden ayırır.
CObject* Detach(
Parametreler
pos
[in] Seçilen elemanın dizi içindeki konumu.
Dönüş Değeri
Kaldırılan elemanın işaretçisi. Eleman kaldırılamamışsa NULL dönüşü yapar.
Not
Eleman diziden ayrıldığında, bellek yönetim bayrağının herhangi bir durumu için bellekten kaldırılmaz. Ayrılan elemanın işaretçisi kullanımdan sonra bellekten silinmelidir.
Örnek:
//--- CArrayObj::Detach(int) için bir örnek