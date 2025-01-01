Detach

Dizinin belirtilen konumundaki elemanı diziden ayırır.

CObject* Detach(

int pos

)

Parametreler

pos

[in] Seçilen elemanın dizi içindeki konumu.

Dönüş Değeri

Kaldırılan elemanın işaretçisi. Eleman kaldırılamamışsa NULL dönüşü yapar.

Not

Eleman diziden ayrıldığında, bellek yönetim bayrağının herhangi bir durumu için bellekten kaldırılmaz. Ayrılan elemanın işaretçisi kullanımdan sonra bellekten silinmelidir.

Örnek: